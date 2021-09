Lirik dan Chord Gitar Lagu Karena Kamu Cuma Satu - Naif: Denganmu Semua Air Mata

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu Karena Kamu Cuma Satu dari Naif.

Grup band Naif merilis lagu berjudul Karena Kamu Cuma Satu pada tahun 2011.

Lirik dan Chord Karena Kamu Cuma Satu - Naif

[Verse 1]

C G/B Am

kau yang paling setia

C G/B Am

kau yang teristimewa

Dm C G

kau yang aku cinta

Dm C G

cuma engkau saja

C G/B Am

dari semua pria

C G/B Am

aku yang juara

Dm C G

dari semua wanita

Dm C G

kau yang paling sejiwa

[Chorus]

C G/B Am

denganmu semua air mata

Dm C G

menjadi tawa suka ria

Em Am

akankah kau selalu ada

Bb G

menemani dalam suka duka

C G/B Am

denganmu aku bahagia

Dm C G

denganmu semua ceria

Em Am

janganlah kau berpaling dariku

Bb G

karena kamu cuma satu untukku

[Instrumental]

C G/B Am

C G/B Am

[Pre-Chorus]

C G/B Am C G/B Am

kau satu-satunya dan tak ada dua

Dm C G Dm C G

apalagi tiga cuma engkau saja

[Chorus]

C G/B Am

denganmu semua air mata

Dm C G

menjadi tawa suka ria

Em Am

akankah kau selalu ada

Bb G

menemani dalam suka duka

C G/B Am

denganmu aku bahagia

Dm C G

denganmu semua ceria

Em Am

janganlah kau berpaling dariku

Bb G

karena kamu cuma satu untukku

[Solo]

C G/B Am Dm C G

C G/B Am Dm C G

Em Am F

[Pre-Chorus]

C G/B Am C G/B Am

kau satu-satunya dan tak ada dua

Dm C G Dm C G

apalagi tiga cuma engkau saja

[Bridge]

D A/C# Bm

dari semua pria

D A/C# Bm

aku yang juara

Em D A

dari semua wanita

Em D A

kau yang paling sejiwa

[Chorus]

D A/C# Bm

denganmu semua air mata

Em D A

menjadi tawa suka ria

F#m Bm

akankah kau selalu ada

C A

menemani dalam suka duka

D A/C# Bm

denganmu aku bahagia

Em D A

denganmu semua ceria

F#m Bm

janganlah kau berpaling dariku

C A

karena kamu cuma satu untukku

[Outro]

D A/C# Bm Em A

untukku

D A/C# Bm Em A

untukku

D A/C# Bm Em A

untukku

D A/C# Bm Em A D

untukku

