Raisa Akui Punya Haters, Begini Caranya Menghadapi Komentar Nyinyir

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Siapa yang tidak kenal dengan Raisa? Penyanyi yang selalu nampak anggun dan cantik.

Lagu-lagu yang dibawakan istri Hamish Daud ini pun kerap mengena di hati bagi para pendengarnya.

Setelah menjadi ibu, ia pun tidak berhenti berkarya. Baru-baru ini pun Raisa mengeluarkan single terbaru 'You Better Believe Me'.

Namun di balik banyaknya penggemar Raisa, nyatanya ia pun punya haters.

Walau tidak menjelaskan secara spesifik apa yang tidak disukai oleh netizen, Raisa menyebut pernah membaca salah satu komentar dari haters.

"Ada satu masa di dalam kehidupan aku, haters itu kaya lagi dapat panggungnya gitu lah. Karena isu-isu apa lah, itu lah pokoknya," ungkapnya pada kanal YouTube Armand Maulana dikutip Tribunnews, Kamis (30/9/2021).

Penampilan Raisa saat Hello 2000 (ist)

Saat ini, Raisa pun sudah punya tim yang membantunya untuk memfilter komentar dari para haters.

Hal ini dikarenakan Raisa merasa tetap harus membaca komentar dari para fans.

"Jadi sekarang allhamdulillah aku ada yang bantuin juga. Untuk kewarasan hidup ini. Kalau aku sama sekali gak baca komentar kan gak fear buat fans aku kan. Cuma buat ngehindar haters, gak mau tahu fans ga bisa gitu juga kan," katanya lagi.

Tim Raisa ini bertugas untuk selau mengupdate apa yang terjadi pada Raisa.

Beberapa update informasi tersebut didapat dari fanbase nya. Sehingga Raisa masih terhubung dengan para fans.