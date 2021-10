Coldplay Rilis Video Musik My Univers, Single Kolaborasi Bersama BTS

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Coldplay merilis video musik dari single kolaborasi mereka bersama BTS yang berjudul “My Universe” pada Kamis (30/09/2021).

Video musik tersebut di unggah melalui akun YouTube resmi Coldplay. Baru 2 jam setelah perilisannya, video tersebut sudah disaksikan sebanyak 3 juta kali.

Sehari sebelum perilisannya, Coldplay membagikan poster video musik tersebut di Instagram dan banyak dari penggemar yang merasa tema dari poster tersebut mirip dengan poster pada film Marvel.

Video musik yang bertemakan luar angkasa tersebut menceritakan tentang bertahun-tahun lalu saat musik dilarang di seluruh dunia.

Tapi terdapat tiga planet berbeda dan tiga band berbeda yang menentang larangan bermusik. Mereka di satukan oleh seseorang dalam tampilan holoband agar bisa bernyanyi bersama.

Setelah berbulan-bulan memunculkan banyak spekulasi, BTS dan Coldplay akan meluncurkan single berjudul My Universe. (bandwagon.asia)

BTS dan Coldplay memang dikenal dengan video musik sinematik mereka yang indah, tidak heran jika banyak penggemar yang bersemangat untuk melihat hasil karya mereka tersebut.

Video musik “My Universe” sendiri disutradarai oleh Dave Meyers. Sutradara sekaligus fotografer asal Amerika Serikat tersebut pernah menyutradarai Foolish, sebuah film komedi, pada 1999 dan pembuatan ulang The Hitcher karya sutradara Michael Bay pada 2007.

Tetapi sebagian besar karyanya berfokus pada penyutradaraan video musik untuk beberapa bintang musik ternama seperti lagu “Back That Thang” dari Juvenile, “Party Up (Up in Here)” dari DMX, “Get Ur Freak On” dari Missy Elliot, “All For You” dari Janet Jackson, “No Tears Left to Cry”, “God is a Woman”, “Positions” dari Ariana Grande dan masih banyak lagi termasuk “My Universe” dari Coldplay x BTS.

Selain lebih dari 200 video musik yang telah Dave sutradarai, dirinya juga mengarahkan iklan untuk beberapa merek terkenal, seperti Adidas, Apple, Doritos, Mercedes Benz, ESPN, Nike, Olay, Starbucks dan lainnya.

Hingga kini video tersebut telah ditonton sebanyak 15 juta kali dalam kurun waktu 19 jam usai dirilis.