Chord Gitar Lagu My Universe - Coldplay x BTS, Kunci Mudah Dimainkan dari A

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu My Universe dari Coldplay x BTS dalam artikel ini.

Boy group Korea Selatan, BTS baru saja merilis video klip kolaborasinya dengan Coldplay yang bertajuk My Universe, Kamis (30/9/2021).

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang menemukan 'dunianya' sendiri.

My Universe menyuarakan tentang cinta seseorang tanpa batasan apapun.

Berikut chord gitar lagu My Universe dari Coldplay x BTS:

[Intro]

A E

You, you are

B

My universe

A E B

And I just want to

E

put you first

A E

And you, you are

B

My universe

A E B E

And I

[Verse 1]

A E B

In the night I lie and look up at you

A E B

When the morning comes, I watch you rise

A E B

There’s a paradise that couldn’t capture

A E B

That bright infinity inside your eyes

A E

Sungana naraga

B

Iron goto iyenchi debo

A E

Sumion oromana

B

Never ending for ever, baby

[Chorus]

A E

You, you are

B

My universe

A E B

And I just want to

E

put you first

A E

And you, you are

B

My universe

A

And you make my world

E B E

light up inside

[Verse 2]

A E B

Odemi negen dapion eso ches

A E B

Piron chi guron yaso geso

A E B

And they said that we can’t be together

A E B

Because, because we come from different sides

[Chorus]

A E

But you, you are

B

My universe

A E B

And I just want to

E

put you first

A E

And you, you are

B

My universe

A

And you make my world

E B

light up inside

A E B

My universe (3x)

A

You make my world

E B

light up inside (Make my world light up inside)

[Bridge]

A E B

Naleul balghyeojuneun geon Neolan salangeulo su nohajin byeol

A E B

Nae ujuui neon Tto daleun sesangeul mandeuleo juneun geol

A

Neoneun nae byeolija

E B

naui ujunikka Jigeum i silyeondo gyeolgugen jamsinikka

A

Neoneun eonjekkajina

E

jigeumcheoleom balggeman

B

bichnajwo Ulineun neoleul ttala i gin bameul sunoheul

A E B

No wan kenaraga When I’m without you I’m crazy

A E B

Jaosone sonel chaba We are made of each other, baby

[Back to Chorus]

[Outro]

A E B

My universe

A E B

My universe

A E

My universe (You, you are)

B A E B

my universe and I (My universe)

