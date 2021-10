Mutia Ayu Tulis Pesan Haru di Hari Ulang Tahun Glenn Fredly, Ungkap Kerinduan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mutia Ayu merayakan ulang tahun mendiang suaminya, Glenn Fredly pada Kamis (30/9/2021) kemarin.

Ia membagikan foto Glenn dan dirinya yang kompak mengenakan pakaian batik. Dalam keterangannya ia akan selalu mendoakan mendiang suaminya itu hingga kapan pun meskipun telah berada di alam yang berbeda.

Baca juga: Mirza W. Soenarto Rilis Single Kolaborasinya dengan Mendiang Glenn Fredly

Baca juga: Mutia Ayu Kenang Momen Pernikahannya dengan Glenn Fredly

"Today is your birthday in heaven above. I am sending my blessings on the wings of prayer," tulis Mutia Ayu dalam keterangan unggahannya, dikutip Tribunnews, Jumat (1/10/2021).

Tak hanya itu, Mutia Ayu mengatakan jika ia takkan pernah melupakan momen kebahagiaan dengan pelantun lagu Kasih Putih itu.

Mutia Ayu mendatangi makaam Glenn Fredly di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Kamis (8/4/2021). (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

"Kamu akan selalu hidup di hatiku until the end of time! karena disinilah aku menyimpan semua momen luar biasa dalam hidupku bersamamu," tutur Mutia Ayu.

Wanita berusia 26 tahun itu pun berterima kasih kepada mendiang Glenn atas semua ajaran yang diberikan soal kehidupan tentang bagaimana untuk bersyukur.

Ia pun akan selalu merindukan sosok Glenn Fredly dalam kehidupannya kini.

Baca juga: Kebahagiaan Mutia Ayu Saat Temukan Rekaman Video Mendiang Glenn Fredly

Baca juga: Mutia Ayu Cerita Titik Terendah Dalam Hidupnya, Alami Baby Blues Saat Glenn Fredly Sakit

"Terima kasih sampai saat ini kamu mengajarkan arti hidup lebih luas lagi, terima kasih sampai saat ini mengajarkan aku untuk tetap bersyukur," ujar Mutia Ayu.

"Bebeh You were the greatest blessing that I ever gotten from God. We miss you a ton Ayah. @glennfredly309," imbuhnya.

Istri mendiang Glenn Fredly, Mutia Ayu ungkap nama asli sang anak yang mulanya bukan bernama Gewa. (Tangkap layar kanal YouTube Musik Bagus Indonesia)

Diunggahan yang berbeda, Mutia juga sempat curhat soal bagaimana dirinya kini menjadi ibu rumah tangga sekaligus kepala keluarga, sebab menurutnya, tanggung jawabnya saat ini menjadi lebih besar karena harus mengurus sang buah hati seorang diri.

"Dengan posisinya kini sebagai ibu rumah tangga + kepala rumah tangga yang di mana sekarang bukan hanya memikirkan diri sendiri lagi, sekarang tanggung jawabnya lebih besar," tuturnya.

Meskipun masih terus belajar, namun Mutia tak lupa beryukur atas semua nikmat yang telah diberikan Tuhan padanya.

"Meskipun Mutia masih belajar tapi bangga dan bersyukur nya luas biasa" tutupnya.