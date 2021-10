Chord Gitar Di Sayidan - Shaggydog, dari Kunci G: Hei Coba Kawan Dengarlah Ku Punya Cerita

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Di Sayidan yang dipopulerkan oleh grub musik, Shaggydog.

Lagu yang dirilis pada 2003 ini diciptakan oleh Aloysius Oddisey Sanco.

Lagu Di Sayidan merupakan single dalam album Shaggydog yang berjudul Hot Dogz.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Diary Depresiku - Last Child, Kunci dari C: Malam Ini Hujan Turun Lagi

Baca juga: Chord Gitar Karena Kamu Cuma Satu - Naif, Kunci dari C Mudah Dimainkan

Chord Gitar dan Lirik Lagu Di Sayidan - Shaggydog

[Intro] G C D 2x

G

Hei coba kawan dengarlah ku punya c'rita

C D G

Tempat biasa ku berbagi rasa

G

suka duka tinggi bersama

C D G

di gang gelap dibalik ramainya jogja

[ref#1]

G C D G

mari sini berkumpul kawan

G C D G

dansa dansa sambil tertawa

--------

G

bila kau datang dari selatan

C D G

langsung saja menuju Gondomanan

G

belok kanan sebelum perempatan

C D G

teman teman riang menunggu di sayidan

---------

[reff#2]

G

di Sayidan di jalanan

C D G

angkat s'kali lagi gelasmu kawan

G

di Sayidan di jalanan

C D G

tuangkan air kedamaian

[musik]G C D 2x

G

jangan kau takut pada gelap malam

C D G

bulan dan bintang semuanya teman

G

tembok tua tikus tikus liar

C D G

iringi langkah kita menembus malam

[reff#1]

C D G

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kesepian - Dygta: Kurindu Disayangi, Sepenuh Hati, Sedalam Cintaku

Baca juga: Chord Lagu Ku Dengannya Kau Dengan Dia - Afgan, Kunci dari C Mudah Dimainkan

(Tribunnews.com)

Berita lain Chord Gitar lainnya