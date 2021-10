Chord Lagu Ku Dengannya Kau Dengan Dia - Afgan, Kunci dari C Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Ku Dengannya Kau Dengan Dia dalam artikel berikut ini.

Lagu Ku Dengannya Kau Dengan Dia dinyanyikan oleh penyanyi Afgan.

Dirilis pada 2016, lagu ini diciptakan oleh Rian D'Masiv.

Video klip lagu Ku Dengannya Kau Dengan Dia tayang di YouTube Trinity Optima Production pada 3 Maret 2017.

Hingga Sabtu (2/9/2021) video klip telah ditonton lebih dari 21 juta kali.

Bahkan lagu Ku Dengannya Kau Dengan Dia viral di TikTok dengan kutipan lirik: mengapa Tuhan pertemukan kita yang tak mungkin menyatu.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Diary Depresiku - Last Child, Kunci dari C: Malam Ini Hujan Turun Lagi

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Its You - Sezairi Sezali: You, Youre My Love, My Life, My Beginning

Chord Gitar Lagu Ku Dengannya Kau Dengan Dia - Afgan:

[Intro]

C Em F

G F Em

C E Am D

F Fm G

C CMaj7

awalnya ku tak bermaksud apapun

Am Em F

saat kukenal dirimu

Dm G

kita hanya saling

C G/B Am

bercerita tentang

Dm G C

ku dengannya kau dengan dia..

[Reff]

C CMaj7 F

mengapa Tuhan pertemukan

G E C

kita yang tak mungkin menyatu

Am Am7 D

aku yang t'lah terikat janji

F G C

engkau pun begitu..

C CMaj7

kucoba lawan aturan yang ada

Am Em F

'tuk terus bersamamu

Dm G

semakin kutenggelam

C G/B Am G

dalam keadaan

F G C

semakin kumenginginkan lebih

[Reff II]

C CMaj7 F

mengapa Tuhan pertemukan

G E C

kita yang tak mungkin menyatu

Am Am7 D

aku yang t'lah terikat janji

F G

engkau pun begitu..

[Musik]

C F

G#m C#/F F#m

F

semakin kuinginkanmu

Em F#m

semakin tak akan sanggup

D Bm G#m C# F#..

D#m G#..

[Reff Overtune]

C# F# C# F#

mengapa Tuhan pertemukan

G# F C# -Cm

kita yang tak mungkin menyatu

A#m A#m7 D#

aku yang t'lah terikat janji

F# G# C# G#

engkau pun begitu..wuoo

C# G# C# F#

ku tahu kau bukan untukku

G# F#-F C# -Cm

mustahil kuhidup denganmu

A#m A#m7 D#

satu hal yang harus kau tahu

F# G# A#m

ku mencintaimu

G# C# D# C#/F

(ku dengannya kau dengan dia)

F# F#m C#

ku mencintai..mu..

Baca juga: Chord Gitar Menghapus Jejakmu - Peterpan, Kunci dari C: Terus Melangkah Melupakanmu

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Kangen - Dewa 19, Kunci dari D: Ku Terima Suratmu

Video Klip Lagu Ku Dengannya Kau Dengan Dia - Afgan:

Simak chord gitar lainnya

(Tribunnews.com)