Duo Kakak Beradik Junith dan Yulia Rilis Single 'Mutiara Wanita'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Duo kakak beradik Junith Yunita dan Yulia Haynum merilis single terbaru berjudul 'Mutiara Wanita’.

Junit dan Yulia membawakan lagu ‘Mutiara Wanita’ dengan genre pop, lagu ini memberikan pesan mengenai perjuangan wanita dalam meraih segala mimpi-mimpinya dan melewati rintangan hidup.

Lewat lagu terbaru mereka, kakak beradi itu ingin musisi lain bisa ikut semangat dalam bermusik di masa pandemi Covid-19.

"Semangat bermusik bagi para musisi Indonesia saya harap jangan pudar karena masa pandemi ini" ujar Yunita kepada awak media, Sabtu (2/10/2021)

"Aku beharap juga banyak yang bisa bernyanyi dengan baik, sesuai dengan latar belakang profesi aku sebagai Instruktur vokal sejak tahun 2005 dan mengajar di kursus musik Purwacaraka Sejak 2007," lanjut Yunita

Single berjudul 'Mutiara Wanita' diciptakan oleh Junith dan dibantu oleh Bobby Yocbahawie sebagai produser.

Proses rekaman lagu ini tergolong singkat, sekira 2 minggu lagu ini rampung dikerjakan di studio Audio Music Work yang terletak di Kawasan Bekasi.

"Mulai take vocal, mixing hingga mastering, proses berjalan lancar karena memang Yunita ini guru vokal dan guru Piano, jadi wajar lah kalau take piano dan take vocal nya terasa tidak ada masalah” kata Bobby.

"Biasanya banyak artis yang senang mengusung tema lagu tentang cinta, kali ini justru tema lagunya wanita yang harus kuat dan tangguh, ini benar-benar beda sih," lanjut Bobby.

Sebelumnya, Junith bersama grup Maciatto telah merilis 2 single terdahulu yaitu “Pesonamu” dan “Thinking of You”, pada single ke 3 terbarunya ini Junith mencoba berkolaborasi bersama adiknya Yulia.

“Kami berharap supaya banyak orang yang mengenal kami dari lagu ini," ungkap Yulia.

Berbeda dengan Junith, Yulia disibukan dengan bisnis berbagai produk-produk kesehatan dan kecantikan dari MCI (Millioner Club Indonesia), ia juga merambah di dunia bisnis kuliner yang tahun ini juga sudah launching dengan restaurant Hungry Bank di cabang Pekayon.

Caption: (sumber Instagram) Junith dan Yulia, kakak beradik yang baru saja merilis single berjudu 'Mutiara Wanita'