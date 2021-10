TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu Jangan Pernah Berubah dari Marcell Siahaan.

Lagu berjudul Jangan Pernah Berubah pertama kali dirilis pada tahun 2003.

Baca juga: Lirik Lagu dan Chord Team - Lorde, Viral di TikTok: We Live in Cities Youll Never See Onscreen

Lirik dan Chord Jangan Pernah Berubah - Marcell

Am E Am

masih ada perasaan yang tak menentu di hati

Am E Am

bila ingat sorot matamu yang kurasa berbeda

Dm G C F

Oh, janganlah terjadi yang selalu kutakutkan

Dm E

beribu cara 'kan ku tempuh



[Reff]



Fm A# D#

Oh, cintaku kumau tetap kamu

G# Fm

yang jadi kekasihku

G Cm

jangan pernah berubah

Fm A# D#

selamanya kan ku jaga dirimu

G# Fm

seperti kapas putih di hatiku

G Cm

takkan kubuat noda



Am E

bayangkanlah kedua matamu

E Am

bayangkan aku disisimu

Dm G C F

Oh, janganlah terjadi yang selalu kutakutkan

Dm E

beribu cara 'kan ku tempuh



[Reff]



Fm A# D#

Oh, cintaku kumau tetap kamu

G# Fm

yang jadi kekasihku

G Cm

jangan pernah berubah

Fm A# D#

selamanya kan ku jaga dirimu

G# Fm

seperti kapas putih di hatiku

G Cm

takkan kubuat noda

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Pura-pura Lupa - Mahen: Jangan Datang Lagi Cinta

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Aku Jatuh Cinta - Roulette: Awalnya Ku Tak Mengerti Apa yang Sedang Ku Rasakan

(Tribunnews.com)