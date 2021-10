Lesti Kejora Ungkap Kebiasaan Romantis Billar Sejak menikah, Selalu Lakukan Hal Ini Sebelum Tidur

TRIBUNNEWS.COM - Curhat soal kehamilan, Lesti Kejora ungkap kebiasaan romantis Rizky Billar tiap malam.

Belum lama ini, penyanyi Aurel Hermansyah bertemu dengan Lesti Kejora.

Keduanya bertemu saat maternity photoshoot bersama Nagita Slavina dan Paula Verhoeven.

Di sela-sela photoshoot, Lesti Kejora mencurahkan isi hatinya pada istri Atta Halilintar itu.

Rupanya, ada beberapa kesamaan yang mereka rasakan di kehamilan pertama ini.

Hal itu diketahui Tribunnews dari unggahan video channel YouTube Aurelie Hermansyah yang diunggah pada Minggu (3/10/2021).

"Kita kan kehamilannya bedanya cuma dikit nih, apa sih yang dirasain sama dede? Moody gitu nggak sih?" tanya Aurel.

"Moody, iya sih moody. Tapi nggak yang marah-marah gitu. Dede kalo marah lebih banyak diem," ucap Lesti.

Berbeda dengan Lesti, selama hamil, Aurel justru lebih sering marah-marah pada suaminya.

"Beda, itu bedanya kita berdua itu. Kalo aku, we we we we (ngomel) terus udah. Terus tiba-tiba ga mau ngomong," jelas Aurel.