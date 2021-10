5 Drama Korea Tayang Oktober 2021: Ada Reflection of You, My Name hingga Jirisan

Drama Korea tayang Oktober 2021, Reflection of You hingga Jirisan.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar drama Korea yang tayang Oktober 2021, lengkap dengan jadwal tayang dan sinopsisnya.

Drama Korea terbaru dengan berbagai genre segera tayang pada bulan Oktober ini.

Aktris Ko Hyun Jung akan kembali ke layar kaca dengan membintangi drama Reflection of You, tayang 13 Oktober.

Selain itu, ada Han So Hee yang akan muncul dengan drama terbarunya berjudul My Name.

Tribunnews telah merangkum daftar drama Korea tayang Oktober 2021, lengkap dengan jadwal dan sinopsisnya.

1. The King's Affection

The King's Affection (KBS2)

Stasiun televisi KBS2 akan menayangkan drama bergenre romantis dengan judul The King's Affection.

The King's Affection juga akan tayang melalui saluran streaming, Netflix.

Dikutip dari asianwiki.com, The King's Affection mulai tayang 11 Oktober 2021.

Drama ini dibintangi oleh Park Eun-bin dan Ro Woon.