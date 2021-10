Chord Gitar dan Lirik Lagu Kalau Bosan - Lyodra Ginting, Kunci Gitar Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Simak inilah chord gitar dan lirik lagu berjudul "Kalau Bosan" yang dipopulerkan oleh Lyodra Ginting.

Lirik lagu "Kalau Bosan" diciptakan oleh Ade Govinda.

Video klip lagu ini telah diunggah di kanal YouTube Lyodra Official pada 16 Juli 2021.

Hingga kini, Selasa (5/10/2021), video tersebut telah ditonton lebih dari 8,5 juta kali.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Kalau Bosan - Lyodra:

Dm Em F G

C G Am

wajar dalam hubungan

F A

cinta kadang memang

Dm G

naik turun

C G Am

hati yang punya peranan

F D

untuk lebih saling

G

pengertian

F

kalau kamu bosan

G C

jangan menghilang

Dm

kalau kamu bosan

G C

kamu bisa bilang

F

tapi kalau bosan

E Am -G D

jangan kamu cari peluang

Dm G

ku di sini takut kamu hilang

F G C

u u u u u

C G Am Gm -C

ikuti saja alurnya

F A Dm

bila jenuh tak ada salahnya

C G Am Gm -C

ingat kenangan berdua

F D G

tawa lumalykordka kita hadapi bersama

F

kalau kamu bosan

G C

jangan menghilang

Dm

kalau kamu bosan

G C

kamu bisa bilang

F

tapi kalau bosan

E Am -G D

jangan kamu cari peluang

Dm G

ku di sini takut kamu hilang

F C D G

u uuu u uuu

(Tribunnews.com)

