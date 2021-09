Chord Gitar Pesan Terakhir - Lyodra, Viral di TikTok, Mulai dari Kunci C: Genggam tanganku sayang

Tangkapan layar YouTube Lyodra Official

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Pesan Terakhir - Lyodra.

Lyodra mengunggah lagu ini di akun YouTube-nya pada 9 Agustus 2021 lalu.

Banyak pengguna TikTok yang mengunggah konten dengan menyertakan lagu Pesan Terakhir hingga viral.

Selengkapnya, berikut ini chord gitar dan lirik lagu Pesan Terakhir - Lyodra.

Chord gitar Pesan Terakhir - Lyodra Ginting

[Intro]

C G Am G

F C Dm G



[Verse]

C Am

Telah ku coba terus bertahan

F Dm G

Tentang cinta yang kurasa

C Am

Ku mencinta kau tak cinta

F Dm G

Tak sanggup ku terus bertahan



F

Sadarku tak berhak untuk

C

terus memaksamu

Dm

Memaksamu mencintaiku

Am G

sepenuh hati~

F

Aku kan berusaha

C

untuk melupakanmu

F Em

Tapi terimalah

Dm G

permintaan terakhirku



[Chorus]

C G

Genggam tanganku sayang

Am G

Dekat denganku peluk diriku

F C

Berdiri tegak di depan aku

Dm G

Cium keningku tuk yang terakhir

C G

Ku kan menghilang jauh darimu

Am G

Tak terlihat sehelai rambutpun

F C

Tapi dimana nanti kau terluka

Dm G C

Cari aku ku ada untukmu



[Verse]

C

F C

Ku tak membencimu

Dm Am G

Ku harap kau pun begitu

F C

Tak ingin kau jauh

Dm Em

Tapi takdir menginginkan kita

G

Tuk berpisah



[Chorus]

C G

Genggam tanganku sayang

Am G

Dekat denganku peluk diriku

F C

Berdiri tegak di depan aku

Dm G

Cium keningku tuk yang terakhir

C G

Ku kan menghilang jauh darimu

Am G

Tak terlihat sehelai rambutpun

F C

Tapi dimana nanti kau terluka

Dm G C

Cari aku ku ada untukmu

F C

Tapi dimana nanti kau terluka

Dm G C

Cari aku ku ada untukmu

