Chord Gitar Lemah Teles - Happy Asmara, dari Kunci C: Kowe Mbelok Ngiwo Nengen

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Lemah Teles yang dipopulerkan oleh Happy Asmara.

Music Video Lemah Telah telah dirilis pada 17 Juli 2021 di kanal YouTube Music Interactive.

Selain Happy Asmara, lagu ini juga sempat dinyanyikan oleh Yeni Inka.

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Widodari - Denny Caknan feat Guyon Waton: Sayang, Gondelono Atiku

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Cinta Tak Harus Memiliki - ST12: Maafkan Aku Setulus Hatimu

Chord Gitar dan Lirik Lagu Lemah Teles - Happy Asmara

Intro C G/B Am A

Dm A Fm G

C G/B Am

jujur.. ati iki loro

F G C

durung iso.. nompo kenyataan

E A

tanduran sing wes tak sirami

Dm

maleh dadi awu ireng

G

di obong karo kahanan

C G/B Am

mbiyen janji bareng bareng

F G C

ngrasakke susah lan seneng

E Am

saiki kowe medotke angen angen

F G

tak kuatke ati yen kudu kelangan

Chorus

C G

kowe mbelok ngiwo nengen

Am Em

tanpo nguwaske mburi

F Em

tak tabrak kowe loro

Dm G

iki salahe sopo

C G

yen kowe wes ra tresno

Am Em

ngomong ojo t'rus lungo

F Em

awas nemoni apes

Dm

lemah teles

G C

Gusti sing.. bakal mbales

Baca juga: Chord Lagu Dinda - Masdo, Viral di TikTok: Dinda Jangan Marah-marah, Nanti Lekas Tua

Baca juga: Chord Gitar Jangan Pernah Berubah - Marcell: Oh Cintaku Kumau Tetap Kamu yang Jadi Kekasihku

(Tribunnews.com)

Berita Chord Gitar lainnya