Chord Gitar Jangan Pernah Berubah - Marcell: Oh Cintaku Kumau Tetap Kamu yang Jadi Kekasihku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu berjudul Jangan Pernah Berubah oleh penyanyi Marcell Siahaan.

Lagu ini dirilis pada 2003 lalu dan masuk dalam album bertajuk Marcell.

Kini Jangan Pernah Berubah viral di TikTok dengan kutipan lirik: Oh cintaku kumau tetap kamu yang jadi kekasihku, jangan pernah berubah.

Chord Jangan Pernah Berubah - Marcell:

Am E Am

masih ada perasaan yang tak menentu di hati

Am E Am

bila ingat sorot matamu yang kurasa berbeda

Dm G C F

Oh, janganlah terjadi yang selalu kutakutkan

Dm E

beribu cara 'kan ku tempuh



[Reff]



Fm A# D#

Oh, cintaku kumau tetap kamu

G# Fm

yang jadi kekasihku

G Cm

jangan pernah berubah

Fm A# D#

selamanya kan ku jaga dirimu

G# Fm

seperti kapas putih di hatiku

G Cm

takkan kubuat noda



Am E

bayangkanlah kedua matamu

E Am

bayangkan aku disisimu

Dm G C F

Oh, janganlah terjadi yang selalu kutakutkan

Dm E

beribu cara 'kan ku tempuh



[Reff]



Fm A# D#

Oh, cintaku kumau tetap kamu

G# Fm

yang jadi kekasihku

G Cm

jangan pernah berubah

Fm A# D#

selamanya kan ku jaga dirimu

G# Fm

seperti kapas putih di hatiku

G Cm

takkan kubuat noda

(Tribunnews.com)