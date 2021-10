Chord Gitar Yang Terlupakan - Iwan Fals, dari Kunci C: Rasa Sesal di Dasar Hati Diam Tak Mau Pergi

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Yang Terlupakan dari Iwan Fals.

Lagu Yang Terlupakan merupakan single dalam album Iwan Fals yang bertajuk 'Sarjana Muda'.

Album tersebut dirilis pada tahun 1981, silam.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Yang Terlupakan - Iwan Fals

[Intro] C Dm Am G C Dm Am G [Verse] C Dm Denting piano Am G kala jemari menari F Am Nada merambat pelan G F dikesunyian malam F C Saat datang rintik hujan G Am Bersama sebuah bayang.. F G C G F G C G F G Yang pernah terlupakan [Verse] C Dm Hati kecil berbisik, Am G untuk kembali padanya F Am Seribu kata menggoda G F Seribu sesal didepan mata F G C Seperti menjelma G Am waktu aku tertawa.. F G C Kala memberimu dosa G F G C Oh.. maafkanlah.. G F G Oh.. maafkanlah.. [Chorus] C C Rasa sesal didasar hati F G Diam tak mau pergi C C Haruskah aku lari dari F G kenyataan ini F F C Am Pernah ku mencoba tuk sembunyi F G ( Am ) Namun senyummu tetap mengikuti [Interlude] Am G F G Am G Dm Em G [Chorus] C C Rasa sesal didasar hati F G Diam tak mau pergi C Am Haruskah aku lari dari F G kenyataan ini, ho.. C G Rasa sesal didasar hati F G Diam tak mau pergi C Am Haruskah aku lari dari F G kenyataan ini F F C Am Pernah ku mencoba tuk sembunyi F G ( C ) Namun senyummu tetap mengikuti [Intro] C Em Am F C Em Am F [Chorus] C C Rasa sesal didasar hati F G Diam tak mau pergi C C Rasa sesal didasar hati F G Diam tak mau pergi F F C -Bm -Am Pernah ku mencoba tuk sembunyi F G ( C ) Namun senyummu tetap mengikuti [Outro] C Em Am F C



(Tribunnews.com)

