Chord Gitar Masih - Rossa: Aku Masih Menyayangimu, Aku Masih Cinta Padamu

TRIBUNNEWS.COM - Simak inilah chord gitar dan lirik lagu berjudul "Masih" yang dipopulerkan oleh Rossa.

Lagu "Masih" merupakan single yang digarap bersama Yovie Widianto dan Nino Kayam.

Video klip lagu ini telah dirilis di kanal YouTube Rossa Official.

Dalam video klip tersebut, Rossa berkolaborasi dengan aktor Korea Selatan, Ki Do Hoon.

Hingga kini, Kamis (7/10/2021), video klip tersebut telah ditonton lebih dari 4,6 juta kali.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Masih - Rossa:

Intro : D Bm C



D Bm

Sulit ku melangkah pergi

C A

Bila kau masih disini

D Bm

Gagal diriku melupa

C A

Tiap engkau menyapa



Reff :

D Bm

Aku masih menyayangimu

B Em A

Aku masih cinta padamu

D Bm

Bila masih saja kita bertemu

Em A

Semakin susah hati ini untuk

D

Melupakanmu



D Bm

Telah kuhapus fotomu

C A -E/G#

Dari bingkai di kamarku

F#m Bm

Tapi masih ada wajahmu

Em A

Singgahi mimpi-mimpi



Reff :

D Bm

Aku masih menyayangimu

B Em A

Dan aku masih cinta padamu

D Bm

Bila masih saja kita bertemu

Em A

Semakin susah hati ini untuk

D

Tuk melupakanmu..ooo yee



C Bm

Selalu.. kau buatku

Am G

Luluh dengan kata katamu

C Bm

Semakin.. kuhindari

Am B

Semakin aku ingin bertemu



Reff : Overtune

E C#m

(Aku masih menyayangimu)

C# F#m

(Dan aku masih cinta padamu)

B E C#m

Bila masih saja kita bertemu

F#m B

Semakin susah hati untuk lupakanmu



E C#m

Aku masih menyayangimu

C# F#m B

Dan aku masih cinta padamu

G#m C#m

Bila masih saja kita bertemu

F#m B

Semakin susah hati ini untuk



Outro : E C#m



A

Melupakanmu

E

Tuk melupakanmu

