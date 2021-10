Setelah Hapus Nama David Herbowo di Bio IG, Shandy Aulia Unggah Foto Bareng Anak: Just Two of Us

TRIBUNNEWS.COM - Rumah tangga aktris Shandy Aulia dan David Herbowo tengah diisukan bermasalah.

Awalnya, isu keretakan rumah tangga mereka berembus setelah Shandy Aulia menghapus nama David Herbowo di bio Instagramnya, @shandyaulia.

Menurut penelusuran Tribunnews.com, Shandy dan David juga sudah tidak saling follow di Instagram.

Isu keretakan rumah tangga Shandy kembali mencuat, setelah sang artis mengunggah foto bersama sang putri, Claire.

Shandy Aulia kepergok mengganti bio di akun Instagram pribadinya @shandyaulia. (Instagram @shandyaulia)

Baca juga: Shandy Aulia Kepergok Hapus Nama David Herbowo dari Bio Instagram, Ada Apa?

Baca juga: Kepergok Hapus Nama David Herbowo dari Bio Instagram, Rumah Tangga Shandy Aulia Bermasalah?

Shandy dan Claire terlihat memakai pakaian yang sama, berwarna pink dan putih.

Melalui keterangan foto, Shandy mengatakan tidak tahu akhir dari musim yang dilewatinya nanti.

Pun ia percaya Tuhan tidak akan membiarkannya berjalan sendiri.

"Just two of us

Memang kita tidak tahu bagaimana akhir dari musim ini atau bagaimanakah musim yang baru itu akan datang.

Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri," tulis Shandy.

Shandy Aulia dan putrinya (Instagram @shandyaulia)

Baca juga: Laporkan Shandy Aulia atas Dugaan Endorse Judi Online, Laura Aprilya Akui Alami Kerugian

Baca juga: Babak Baru Konflik Shandy Aulia dengan Laura Aprilya, sang Artis Dilaporkan soal Endorse Judi Online