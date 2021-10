Sepeninggal Steven, Coconut Treez Bakal Rilis Album Baru

TRIBUNNEWS.COM - Band reggae Coconut Treez dalam waktu dekat bakal meluncurkan album baru mereka. Judulnya Langsamkan.

Album itu dibuat dua tahun sebelum vokalis Steven Coconut berpulang pada 22 Juni 2021.

Kala itu Coconut Treez memutuskan ke puncak di Bogor.

Mereka 'menepi' dari keramaian dan menyatukan kembali visi bermusik mereka setelah hampir 20 tahun band reggae itu berkarya.

Semua dalam masa ketika Teddy (perkusi) lalu Aray (gitar) telah lebih dulu meninggalkan Steven, Rival, Tege, Aci, dan Iwanouz, untuk membangun eksistensi masing-masing dari proyek musik solo.

Steven Jam, Ray d Sky, Dreads Conspiracy dan MAN adalah beberapa di antaranya yang menjadi catatan dari perjalanan itu sebelum pada akhirnya menyatu kembali dalam Coconut Treez.

Alhasil, 13 lagu lahir dari masa jeda di medio 2019. Mereka kemudian menjadikannya satu album yang diberi nama "Langsamkan".

Perjalanan waktu dan kondisi kekinian ikut membentuk suasana batin semua personel.

"Di masa ketika album terbaru ini diikhtiarkan hadir ke publik, pandemi mengurung dunia sekian lama dan sedemikian rupa mencemaskannya. Sebuah lagu dalam album itu bahkan menyiratkan duka," terang Aci.

Tepeng, nama akrab yang lebih dikenal bagi Steven, menulis syair permintaan maaf sebagai pesan perpisahan.

"....sesalku, menyiksaku, namun tulus maafmu, hapuskan salahku."

Sebuah penggalan syair di lagu berjudul "Tak Tergantikan" itu adalah single yang mengantar album yang didedikasikan buat Tepeng, Aray, dan Teddy yang telah lebih dulu meninggalkan.

Tak Tergantikan menjadi single paling kontemplatif yang pernah diciptakan Coconut Treez setelah single legendaris Welcome to My Paradise dan single-single yang lain.

"Akhirnya izinkan kami mengantar dengan penuh khusyuk album Langsamkan sebagai doa bersama di masa sulit ini. Setelahnya setel pelan-pelan dan dengarkan dengan tenang," timpal Rival.