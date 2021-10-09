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Chord Gitar It's Only Me - Kaleb J, Lengkap dengan Lirik Lagunya
Lagu It's Only Me dinyanyikan oleh Kaleb J. Inilah kunci gitar dan lirik lagunya berikut ini.
TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar dan lirik lagu It's Only Me.
Lagu It's Only Me dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Kaleb J.
Lagu It's Only Me pertama kali dirilis pada tahun 2020.
Lagu It's Only Me sempat viral dan menjadi sound populer di TikTok.
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Chord Gitar dan Lirik Lagu It's Only Me - Kaleb J:
[Intro]
B G#m E
[Verse]
B G#m
Selama ini
E
Ribuan Hari kudekat denganmu
B G#m E
Lewati berbagai hal, ku ada di sisi mu
B E C#m F#
Tanpa kau tahu perasaan ku padamu
E D#m C#m
Sendiri ku berharap
D#m F# B
Memberi kasih walau tak kembali
[Chorus]
G#m E
I maybe not yours and you're not mine
D#m D# G#m
But I’ll be there for you when you need me
E
It is only me
C#m
Believe me girl, it's only me
G#m F#
Yeah, it's only me!
B G#m E
I will always be the one who pull you up
D# G#m
When everybody push you down
E
And it's only me
C#m
Believe me girl, it's only me!
F#
Yeah it's only me
G#m F#m C#m F#
[Verse 2]
B G#m E C#m
Sekali pun, kau tak pernah perdulikan rasa ku
B G#m E F#
Ku takkan acuhkan dirimu
D#m B E
Tapi kuharap
C#m F#
Suatu saat nanti kau tahu
E D#m
Sendiri ku berharap
E D#m
Memberi kasih
F# B
walau tak kembali
[Chorus]
G#m E
I maybe not yours and you're not mine
F#m D# G#m
But I’ll be there for you when you need me
E
It is only me
C#m
Believe me girl, it's only me
G#m F#
Yeah, it's only me!
B G#m E
I will always be the one who pull you up
D#m D# G#m
When everybody push you down
E
And it's only me
C#m
Believe me girl, it's only me!
F# G
Yeah it's only me
[Bridge]
D
Aku memang bukan
F Em D
Rasa yang kau mau
G D
Namun ku kan slalu ada
Gm A
Untukmu
D Bm
Untukmu
(*/OWW)
Artikel ini telah tayang di Sonora.id dengan judul "Chord Gitar dan Lirik Lagu It's Only Me yang Dipopulerkan Oleh Kaleb J"
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