Jonathan Frizzy Bongkar Adegan dengan Ririn Dwi Ariyanti yang Bikin Dhena Devanka Cemburu

TRIBUNNEWS.COM - Permasalahan rumah tangga Jonathan Frizzy dan Dhena Devanka tampaknya berbuntut panjang.

Selain tengah menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, keduanya juga terlibat saling lapor atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Bahkan sempat beredar isu jika rumah tangga mereka retak lantaran adanya orang ketiga.

Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal YouTube Hotman Paris Show, Jumat (8/10/2021).

Ririn Dwi Ariyanti yang tak lain adalah lawan main Jonathan Frizzy di sinetron pun disebut-sebut menjadi orang ketiga dalam rumah tangga mereka.

Belum lama ini, Jonathan Frizzy blak-blakan membongkar adegan dengan Ririn yang membuat Dhena Devanka cemburu.

"Contohnya waktu itu ada behind the scene, pemainnya Ririn dan Rina Diana. Behind the scene padahal," kata Ijonk.

"Memang kita buat ceritanya Ririn lagi nyuapin, aku nyuapin balik, terus Rina Diana datang ceritanya cemburu," lanjutnya.

Menurut Ijonk, hubungannya dengan Ririn Dwi Ariyanti hanya sebatas rekan kerja.

"Itu dibilang real padahal jelas-jelas sekelilingnya ada kamera, ada kru, dan sutradara yang buat," ujar Jonathan Frizzy.