Kalimat Bijak Paula Verhoeven Saat Baim Wong Dapat Kecaman Netizen, Singgung Belajar Perbaiki Diri

TRIBUNNEWS.COM - Di saat Baim Wong, sang suami, mendapat kecaman dari sebagian netizen karena memarahi bapak tua yang meminta uang kepadanya, Paula Verhoeven, mengunggah postingan di akun Instagram @paula_verhoeven.

Pada postingannya itu, tampak foto Baim Wong menggendong Kiano, anak pertama mereka.

"My support system. Orang berhak berpendapat, orang berhak men-judge, tp yg tau diri kita itu kita sendiri… Ga perlu jg Justification dr orang lain," tulis Paula dalam keterangan.

Lebih lanjut Paula juga memberi pesan untuk orang pada umumnya yang lebih fokus terhadap kehidupan orang lain.

"Yang terkadang kita lupa itu untuk belajar jadi pemaaf, berhenti menjadi pembenci, berhenti menyalahkan orang, dan belajar memperbaiki diri…," tulis Paula.

"Karena kita terlalu fokus sm kehidupan orang lain," lanjutnya.

Bersama unggahan foto Baim yang sedang menggendong Kiano, Paula juga menulis harapannya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya.

"Apapun masalah yg kita hadapin skg, semoga bs menjadikan kita pribadi yg lebih baik lg. Amin," tulisnya disertai emoji tersenyum.

"We can’t control other people, but we can control our reactions to them (kita tidak bisa mengatur orang lain, tapi kita bisa mengatur reaksi kita)," imbuh Paula.

Baim terlihat ikut mengomentari unggahan Paula tersebut dan mengatakan dia tak ada membenci orang-orang yang membencinya.

