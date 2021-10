Kisah Haru Warnai Episode Perdana Series 'Once Upon a Time in Chinatown'

Cuplikan episode perdana series 'Once Upon a Time in Chinatown' yang sudah tayang di platform Vision+.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Episode perdana dari series dokumenter yang disutradarai Zack Lee dan Sheila Timothy yakni 'Once Upon a Time in Chinatown' sudah tayang.

Serial tersebut mengisahkan tentang rangkaian perjalanan restoran-restoran legendaris yang lekat dengan budaya Tionghoa di kawasan Kota, Jakarta.

Sederet resotran itu telah beroperasi selama berpuluh-puluh tahun dan pada series ini juga menggali cerita-cerita inspiratif dari para pemilik restoran selama menjalani bisnis serta kehidupan mereka.

Di episode perdana series tersebut, kisah haru sudah hadir dari pemiliki restoran Chinese Lomie Amen Pinangsia.

Restoran yang berlokasi di Kota Tua, Jakarta itu dimiliki oleh Ng Jat Man, atau sering dipanggil dengan nama Amen yang sejak lahir memiliki gangguan berbicara dan pendengaran.

Sekarang, restorannya diteruskan oleh anaknya, Lietek Kwie. Ia membagikan kisah asal muasal restoran lomie yang ternyata bermula dari tahun 1949 serta resepnya yang telah turun menurun di keluarganya selama berpuluhan tahun lamanya kepada Tirta Lie dan Zack Lee selaku host.

"Di tahun 1994, terjadi perpecahan di antara papa dan keponakannya papa,” ungkap Kwie dikepada Zack Lee.

"Akhirnya saya ambil langkah dan mengajak papa untuk buka restoran sendiri," lanjutnya sambil menahan air matanya.

Kisah lengkap dari restoran tersebut bisa disaksikan diepisode pertama Vision+ originals Once Upon a Time in Chinatown secara gratis dan eksklusif di Vision+.

Dalam series tersebut nantinya akan ada 7 restoran yang menjadi esensi utama cerita restoran itu adalah Siauw A Tjiap, Lomie Amen Pinangsia, Bakmie Acang, Bakmie Encim Anggur, Kwetiau Sapi 78, Nasi Ayam Hainam Apollo, dan Ketupat Cap Go Meh.

Serta ada beberapa restoran tambahan seperti Siomay Oma Leni, Bakmi Kucai, dan Kari Lam.