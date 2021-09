Zack Lee Jadi Sutradara, Garap Docuseries Once Upon a Time in Chinatown Bersama Sheila Timothy

Zack Lee menjajal dunia baru menjadi sutradara. Ia bekerjasama dengan Sheila Timothy menggarap sebuah documentet series atau docuseries bertajuk Once Upon a Time in Chinatown, yang bisa disaksikan di Vision+.

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sukses menjadi seorang aktor membuat Zack Lee tidak berhenti sampai melakoni peran saja.

Kali ini, Zack Lee menjajal dunia baru menjadi sutradara.

Ia bekerjasama dengan Sheila Timothy menggarap sebuah documentet series atau docuseries bertajuk Once Upon a Time in Chinatown, yang bisa disaksikan di Vision+.

Dalam series perdana Vision+ yang mengangkat tema kuliner, docuseries Once Upon a Time in Chinatown juga melibatkan nama pakar kuliner lainnya seperti William Wongso dan Pakumala Joehana selaku narasumber.

Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesudibjo mengatakan pihaknya berusaha tidak melulu mengangkat tema romance.

Clarissa Tanoesudibjo menilai, kerjasama Vision+ bersama dengan rumah produksi Lifelike Pictures, terlebih dengan Sheila Timothy dan Zack Lee menghadirkan sebuah tontonan yang berbeda dari biasanya.

"Ternyata di balik sebuah kuliner menyimpan banyak cerita menarik. Pada docuseries ini, penonton akan diajak masuk lebih dalam ke sendi kehidupan pemilik resto yang selama ini belum pernah dibuka ke orang lain," kata Clarissa Tanoesudibjo dalam jumpa pers virtual, Senin (27/9/2021).

Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesudibjo. (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

Clarissa menilai bahwa Sheila dan Zack Lee merangkum sebuah cerita yang sentimental dalam docuseries Once Upon a Time in Chinatown.

"akan membawa penontonnya bernostalgia akan kilas-kilas sejarah, kultur dan budaya Tionghoa yang melekat dari sebuah sajian makanan, sekaligus mengungkap latar belakang dari setiap menu kuliner legendaris yang tercipta," ucap Clarissa Tanoesudibjo.