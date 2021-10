Tiket Konser BTS di Los Angeles Terjual Habis dalam Dua Hari

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – BTS akan menggelar konser bertema “Permission to Dance On The Stage” di Los Angeles, Amerika Serikat.

Penjualan tiket untuk member dibuka pada 8 Oktober lalu sedangkan untuk non member dibuka satu hari setelahnya.

Ticketmaster baru saja mengumumkan di Twitter tentang penjualan tiket konser tersebut.

“Karena pembelian yang luar biasa dan permintaan penggemar presale yang diverifikasi untuk BTS Permission to Dance On The Stage – LA, semua pertunjukkan telah terjual habis dan tiket tidak tersedia untuk penjualan umum,” tulis Ticketmaster.

Konser yang di adakan pada 27 dan 28 November 2021 serta 1 dan 2 Desember 2021 tersebut akan berlangsung di Sofi Stadium.

Stadion rumah tim NFL Los Angeles Rams dan Chargers itu disebut sebagai stadion termahal di dunia dengan biaya konstruksi lebih dari 5,5 triliun won atau setara dengan 65,2 miliar rupiah dan dapat menampung hingga 100.000 orang di dalamnya.

Para penggemar terkejut dengan pengumuman tersebut, karena harga tiket yang ditawarkan tidaklah murah.

Harga tiket dijual sekitar 60 USD atau setara dengan 900.000 rupiah hingga 275 USD atau setara dengan 4 juta rupiah di luar pajak.

Untuk tiket Soundcheck Gold dan Silver dijual seharga 450 USD atau setara dengan 6,4 juta rupiah di luar pajak.

Perbedaan harga tersebut terletak pada pemilihan tempat duduk dan merchandise yang akan di terima oleh penonton.

Untuk Gold Soundcheck sendiri akan mendapat akses ke soundcheck artis, satu tiket dengan tempat duduk premium, gold soundcheck merchandise lane, merchandise terbatas serta dapat masuk venue lebih awal, check in dan penempatan sesuai dengan arahan staf.

Sedangkan untuk Silver Soundcheck akan mendapat akses ke soundcheck artis, satu tiket tempat duduk, merchandise terbatas, masuk venue lebih awal, laminate dan lanyard serta check in sesuai arahan staf.