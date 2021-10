BLACKPINK The Movie Tayang Hari Ini di Indonesia, Cek Harga Tiket di Bioskop 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Film BLACKPINK The Movie hari ini tayang di seluruh bioskop CGV Indonesia, Rabu (13/10/2021).

"BLACKPINK The Movie dirilis 13 Oktober dan hanya diputer di CGV saja," kata Public Relations & Corporate Communication CGV, Marsya Gusman kepada Tribunnews saat ditemui di CGV Grand Indonesia, beberapa waktu lalu.

Baca juga: BLACKPINK dan Aespa Puncaki Posisi Girl Grup K-Pop Terpopuler Oktober 2021

Baca juga: BLACKPINK The Movie Tayang 13 Oktober 2021 di Indonesia

Film BLACKPINK The Movie ini mengisahkan perjalanan grup beranggotakan Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa. Selain itu, project ini juga sekaligus merayakan anniversary BLACKPINK yang jatuh pada tanggal 8 Agustus.

Namun, karena di Indonesia beberapa waktu lalu menerapkan PPKM, film produksi YG Entertainment pun harus ditunda.

Petugas menerapkan protokol kesehatan (prokes) di bioskop CGV Mal Sunter Agung, Jakarta Utara, Kamis (16/9/2021). Penerapan protokol kesehatan yang ketat sebagai syarat pengoperasian bioskop saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, tidak menyurutkan minat masyarakat untuk menonton film layar lebar di bioskop CGV yang mulai memutarkan film perdananya pada pukul 13.30 WIB. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

Sebagai tambahan, BLACKPINK The Movie ini hadir dalam format 2D, ScreenX, dan 4DX.

Para Blinks atau penggemar BLACKPINK bisa mendapatkan tiket BLACKPINK The Movie melalui website atau aplikasi CGV, serta platform lainnya seperti GoTIX, TIX ID dan Shopee.

Film ini akan menampilkan beragam segmen diantaranya The Room of Memories, Beauty, serta Exclusive Interviews. The Room of Memories, akan menceritakan tentang perjalanan karir BLACKPINK selama 5 tahun terakhir.

Sedangkan dalam segmen Beauty, penonton akan dibawa dalam kisah-kisah menarik yang akan di ceritakan langsung oleh para member, dan di bagian Exclusive Interviews, para anggota BLACKPINK akan membagikan pesan spesial pada penggemar mereka.

Untuk harga tiket pun berbeda dari film lainnya, dan dibagi menjadi dua kategori.