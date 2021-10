Chord Gitar dan Lirik Lagu Delusi - L.Y.O.N. feat Rizky Febian: Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Delusi yang dinyanyikan oleh L.Y.O.N. feat Rizky Febian.

Delusi dirilis pada 2020.

Lagu Delusi tergabung dalam album bertajuk "Delusi".

Genre dari lagu tersebut adalah pop.

Chord gitar dan lirik lagu Delusi - Lyon Feat Rizky febian (Tangkapan layar instagram/okintph)

Chord dan lirik lagu Delusi - L.Y.O.N. feat Rizky Febian

Intro : Cmaj7..Bm7 Em7

Am7 Cmaj7

Am7

terbawa ku di sini..

Gmaj7 -E7

hanyut ke dalam sepi..

Am7 Gmaj7 E7

terpana oleh delusi.. cinta..

Am7

entah sampai kapan..

mampu ku bertahan..

Gmaj7

harapkan dirimu..

-Gmaj7/Em7

berpaling lagi padaku..

Am7 Gmaj7 E7

ego diantara dua manusia.. biasa..



Reff :

Cmaj7

selama.. waktu masih ada..

Bm7

ku tetap menjaga..

Em7

rasa yang telah nyata..

Am7 D

bagaikan.. pelita dijiwa..

Gmaj7

dambakan akhir yang fana..

Cmaj7

menari.. ku di dalam mimpi..

Bm7

hingga akhir nanti..

Em7

berdua kan bersama..

Am7 Cmaj7

sesaat biar kunikmati..

Am7

purnama terlewati..

Gmaj7 -E7

kau tak kunjung kembali..

Am7 Gmaj7 E7

terpaku dalam memori.. hilang..

Cmaj7

still I'm longing..

Cadd9

still I'm waiting..

Bm7

still I'm hoping..

E7

for the warmth you gave me..

Am7

still I'm yearning..

D

still I'm living..

Gmaj7

still I'm dreaming..

E7

for your arms to hold me

Cmaj7

still I'm longing..

Cadd9

still I'm waiting..

Bm7

still I'm hoping..

E7

for the warmth you gave me..

Am7

still I'm yearning..

D

still I'm living..

Gmaj7 E7

still I'm dreaming..

Reff :

Cmaj7

selama.. waktu masih ada..

Bm7

ku tetap menjaga..

Em7

rasa yang telah nyata..

Am7 D

bagaikan.. pelita di jiwa..

Gmaj7

dambakan akhir yang fana..

Cmaj7

menari.. ku di dalam mimpi..

Bm7

hingga akhir nanti..

Em7

berdua kan bersama..

Am7 Cmaj7

sesaat biar kunikmati.. delusi..

Outro : Fmaj7 Bbmaj7 D#maj7 G#maj7

C#maj7 -Cm7 Bbm7 Fmaj7

