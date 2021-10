Chord Jalan Terus - Sheila On 7: Hidup Memang Tak Semudah Waktu Kita Muda Dulu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Jalan Terus, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu ini termuat di album yang bertajuk Jalan Terus, dirilis pada 2005 silam.

Di album ini terdapat 14 lagu, tiga diantaranya lagu baru berjudul Bertahan di Sana, Sekali Lagi serta Jalan Terus.

Sedangkan sisanya adalah deretan lagu-lagu hits So7 dari album pertama seperti Dan, Shepia, hingga Kita.

Adapun lirik lagu Jalan Terus ini berkisah bercerita tentang motivasi dalam menjalani hidup.

Berikut chord Jalan Terus dari Sheila On 7

Intro : A E F#m E D C#m Bm -E



A

Hidup memang tak semudah

A

waktu kita muda dulu

D

panas dingin tak bisa diterka

C#m-Bm

....strategi hidup bertahan

E F#m E F#m

dari seleksi sang alam



A

Hidup memang tak seindah

A

waktu kita muda dulu

D

umur terindah pasti kan berlalu

C#m-Bm

....strategi hidup bertahan

E F#m E A

dari seleksi sang alam



Bm C#m D E

Panas dingin tak bisa diterka

Bm C#m D E

panas dingin tak bisa diterka



[Reff]

A E F#m E D

Tapi apapun yang terjadi akan ku jalani

C#m Bm E

bahkan kuhadapi dengan segenap hati

A E F#m E D

..walau ku terluka memang ku terluka

C#m Bm E

tak pernah ku lari dari semua ini



Musik : D C#m Bm E

D C#m Bm



C Bm Am G

Belum waktunya kita berhenti

C Bm Am G

jangan cepat puas kawan

C Bm Am G

bekerja dan terus bekerja

C Bm E

hingga saat kita tak berguna lagi



[Reff]

A E F#m E D

Maka apapun yang terjadi akan ku jalani

C#m Bm E

bahkan kuhadapi dengan segenap hati

A E F#m E D

..walau ku terluka memang ku terluka

C#m Bm E

tak pernah ku lari dari semua ini



Outro : A E F#m E D C#m Bm E..[..x] out..

