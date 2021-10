Chord Sekali Lagi - Sheila On 7, Kunci Gitar Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Sekali Lagi, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Sekali Lagi ini termuat di album Jalan Terus milik Sheila On 7 (So7), memuat 14 lagu dan dirilis pada 2005 silam.

Sekali Lagi ini menjadi tiga lagu baru selain Bertahan Disana dan Jalan Terus yang dimasukkan di album tersebut.

Adapun sisanya di album itu adalah lagu-lagu hits So7 seperti Kita, Dan hingga Sahabat Sejati.

Berikut chord Sekali Lagi dari Sheila On 7



Intro : G D Am C



G

Waktu itu pukul tujuh malam

Em

Aku datang menjemputmu

C

Dibangku taman aku menunggu

D

Hingga kau selesai berdandan

G

Kita telusuri jejak-jejak malam

Em

Yang bertabur bintang

C

S'makin berat hatimu untuk

D

Aku lepaskan



Intro : G D Am C



G

Tapi kini keadaan hidupku

Em

Telah jauh berbeda

C

Tak ada lagi hati yang aku tunggu

D

Tuk s'lesai berdandan

G

Aku telusuri jejak-jejak malam

Em

Yang bertabur bintang

C

Semakin berat hatimu

D

Untuk aku lupakan



F C G

Tak pernah aku menyangka

Dm F

Sejauh ini aku melangkah

F C G

Tak pernah aku menyangka

A Bm C

Sedalam ini aku terluka aaa aaa



Chorus :

G

Jika hidup harus berputar

C

Biarlah berputar

Em D

Akan ada harapan

C

Sekali lagi seperti dulu



Int. : G D Em C

G D Em C



G

Karna hidup harus berputar

C

Biarlah berputar

Em D C

Akan ada harapan sekali lagi

D Em

Seperti dulu.. Sekali lagi

G C

Seperti dulu.. Sekali lagi



Coda : G D Em C

G D Em C G



(Tribunnews.com)