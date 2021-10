Tak Bisa Hanya Punya Satu, Kiwil Analogikan Istri dengan Mobil, Sang Komedian Panen Hujatan

TRIBUNNEWS.COM - Alasan komedian Kiwil melakukan poligami seperti disampaikannya kepada Feni Rose seperti dikutip dari sebuah video di Youtube, menuai sorotan.

Kiwil menilai bahwa menjalani dua pernikahan bukan hal yang berat.

Selama ini, ia mengklaim tidak gagal dalam berumah tangga dengan siapapun itu.

Padahal, faktanya pernikahannya dengan Rohimah dan Meggy Wulandari berakhir dengan perceraian.

Tak terkecuali dengan Eva Belissima. Bahkan rumahtangga mereka hanya bertahan tak lebih dari tiga bulan.

Baca juga: Sudah Cerai, Kiwil Ternyata Masih Sering Menginap di Rumah Rohimah, Mantan Istri Mengaku Dilema

Baca juga: Kiwil Menghilang, Tak Beri Nafkah Sampai Anaknya Jadi Driver Ojol, Sang Komedian Ungkap Alasannya

Namun, Kiwil berdalih bahwa yang menginginkan perceraian adalah Rohimah, Meggy, dan Eva Bellissima. Bukan dirinya.

Jadi ia mengklaim tidak pernah gagal dalam berumahtangga.

Kiwil bersama istri pertamanya, Rohimah, saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (20/1/2021). (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

"Merekanya tidak berhasil, kalau gua sih berhasil," kata Kiwil yang langsung mendapat respons negatif dari Feni.

Baca juga: Alasan Kiwil Tak Ingin Diganggu Anaknya, Ternyata Ingin Beri Pelajaran, Agar Mereka Mandiri

"Ya gimana caranya, it takes two to tango," kata Feni memberi idiom tentang butuhnya dua orang saat melakukan sesuatu dengan lebih baik.

Namun Kiwil punya alasannya sendiri, mengatakan dia tidak gagal dalam rumah tangga.