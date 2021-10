Chord Gitar dan Lirik Lagu Virus - Slank, Kunci Mudah: Aku Gak Mau Menjadi Setan yang Menakutimu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Virus dari grup band Slank, dilengkapi video klipnya.

Lagu ini masuk dalam album bertajuk Virus yang dirilis pada 2001.

Video klip lagu Virus diunggah di YouTube Musik Slank.

Chord gitar lagu Slank ini mudah dimainkan dari kunci Dm.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Virus - Slank :

[Intro] Dm F C G 2x



Dm F C G

Aku gak mau menjadi setan yang menakutimu

Dm F C G

Aku gak mau menjadi iblis yang menyesatkanmu

Am Em F C Em

Yang aku mau kau mencoba .. tuk mengenal aku

Am Em F Fm

Yang aku mau kau belajar .. tuk mencintai aku

Am C G

Tulus .. dan apa adanya ..

[Musik] Dm F C G

Dm F C G

Aku gak ingin seperti api .. membakar hatimu

Dm F C G

Aku gak ingin seperti duri .. yang melukaimu

Am Em F C Em

Yang aku tahu ku mencoba .. terbuka

Am Em F Fm

Yang aku tau ku sengaja .. tuk slalu bicara

Am C G

Jujur .. dan apa adanya ..

[Musik] F C 4x

G



Dm F C

Aku bisa saja menjadi seperti virus

G

Yang melumpuhkanmu

Video Klip:

