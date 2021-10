Chord Gitar Pujaan Hati - Kangen Band, Kunci dari C Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord dan lirik lagu berjudul Pujaan Hati yang dipopulerkan oleh Kangen Band.

Video klip lagu ini telah diunggah di kanal YouTube Warner Music Indonesia pada 9 November 2009, lalu.

Hingga Sabtu (16/10/2021) telah ditonton lebih dari 16 juta kali.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Pujaan Hati - Kangen Band:

Intro: C G Am Em

F C Dm G

C G

Hei Pujaan Hati, apa kabarmu

Am Em

Ku harap, Kau baik-baik saja

F C

Pujaan Hati, andai Kau tahu

(Dm) G

Ku sangat mencintai dirimu

I)

C G

Hei Pujaan Hati, setiap malam

Am Em

Aku berdo'a, kepada sang TUHAN

F C

Berharap cintaku jadi kenyataan

(Dm) G

Agar Ku tenang meniti kehidupan

II)

F G

Hei Pujaan Hati, Pujaan Hati

F G

Pujaan Hati, Pujaan Hati

Reff:

C G

Mengapa kau tak membalas cintaku

Am Em

Mengapa engkau abaikan rasaku

F C

Ataukah mungkin hatimu membeku

(D) G

Hingga Kau tak pernah pedulikan aku

C G

Cobalah mengerti keadaanku

Am Em

Dan cobalah pahami keinginanku

F C

Ku ingin Engkau menjadi milikku

(D) G

Lengkapi jalan cerita hidupku

F G

Hei Pujaan Hati, Pujaan Hati

Musik : C G Am Em

F C Dm G

Kembali: I), II), Reff 2x

F G

Hei Pujaan Hati, Pujaan Hati

F G

Pujaan Hati, Pujaan Hati

F G

Pujaan Hati, Pujaan Hati

F G

Pujaan Hati, Pujaan Hati

Artikel ini telah tayang di Tribunambon.com dengan judul "Lirik dan Chord Gitar Pujaan Hati - Kangen Band: Mengapa Kau Tak Membalas Cintaku"

