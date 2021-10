Chord Hari Kiamat - Black Brothers: Bintang Jatuh Hari Kiamat, Pengadilan yang Penghabisan

TRIBUNNEWS.COM - "Bintang jatuh, hari kiamat, Pengadilan yang penghabisan."

Itulah sepenggal lirik dari lagu yang berjudul Hari Kiamat, lagu yang dipopulerkan oleh Black Brothers.

Lagu Hari Kiamat dari Black Brothers ini cukup hits di era 70-an dan liriknya memuat akan pesan penting dalam kehidupan sosial.

Untuk diketahui, Black Brothers merupakan sebuah grup musik yang berasal dari Indonesia Timur.

Berikut chord Hari Kiamat, dari Black Brothers

Intro : G Am C D G D



G Am

Di tepi jalan si miskin menjerit

C D G

Hidup meminta dan menerima

G Am

Si kaya tertawa berpesta pora

C D G

Hidup menumpang di kecurangan



REFF:



C D C G

Sadarlah kau… cara hidupmu

C D G D

Yang hanya menelan korban yang lain

C D C G

Bintang jatuh hari kiamat

Am D G D

Pengadilan yang penghabisan



G Am

Itulah hidup semakin biasa

C D G

seakan tak pedulikan lagi

G Am

Tiada kasih bagi yang lemah

C D G

Disiram banjiran air mata



Back Reff

Int : G Am C D G



Back Reff <2X>

Coda : Am Bm Am G

