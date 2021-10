Chord Gitar Assalamu Alayka - Maher Zain, Cocok Dinyanyikan saat Perayaan Maulid Nabi

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Assalamu Alayka dipopulerkan oleh Maher Zain.

Lagu Assalamu Alayka dirilis pertama kali pada tahun 2012 silam.

Assalamu Alayka dirilis dalam Album milik Maher Zain bertajuk "Forgive Me".

Lagu Assalamu Alayka cocok diperdengarkan dan dinyanyikan saat perayaan Maulid Nabi SAW, karena liriknya berisikan pujian kepada Rasulullah SAW.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Dinda - Masdo, Viral TikTok: Dinda Jangan Marah-marah, Nanti Lekas Tua

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Senja Di Ambang Pilu - Danilla Riyadi: Kunci Mudah Dimainkan

Berikut Chord gitar dan lirik lagu Assalamu Alayka - Maher Zain:

Intro

Em…. | Am..G..Dm..Em…

Em G (Am)

Raqqat ‘ainaya shawqan

Am G (Am)

..Wa li taibata tharafat ‘ishqan

Am Dm

..Fa’ataytu ila habibi

G Am

..Fahda’ ya qalbu wa rifqan

Dm Em

..Salli ‘ala Muhammad

Reff

Am Em

Assalamu alayka ya

G Am

..Ya Rasulullah

F G

Assalamu alayka ya habibi

Dm Em

..Ya Nabiyyallah

Am Em

Assalamu alayka ya

G Am

..Ya Rasulullah

F G

Assalamu alayka ya habibi

Dm Em

..Ya Nabiyyallah

Dm Em

..Ya Rasulullah

Interlude

Em…Em…Am..Dm…Am…Em…

Em G (Am)

..Qalbun bil haqqi ta’allaq

Am G (Am)

..Wa bi ghari hira’a ta’allaq

Am Dm

..Yabki yas’alu khaliqahu

G Am

..Fa’atahul wahyu fa’ashraq

Dm Em

..Iqra’ iqra’ Ya Muhammad

Reff

Am Em

Assalamu alayka ya

G Am

..Ya Rasulullah

F G

Assalamu alayka ya habibi

Dm Em

..Ya Nabiyyallah

Am Em

Assalamu alayka ya

G Am

..Ya Rasulullah

F G

Assalamu alayka ya habibi

Dm Em

..Ya Nabiyyallah

Dm Em

..Ya Rasulullah

Interlude

Am..Em..F..Em.. | Am..Em..G..Em..

Em G

Ya Taibatu ji’tuki sabba

Am F

..Li rasoulillahi muhibba

G Am Dm

Birrawdhati sakanat rouhi

G Em

..Wa jiwaril hadi Muhammad



Baca juga: Chord Hari Kiamat - Black Brothers: Bintang Jatuh Hari Kiamat, Pengadilan yang Penghabisan

Baca juga: Chord Gitar Hal Hebat - Govinda, Kunci dari C: Takkan Siakan Dia, Belum Tentu Ada yang Seperti Dia

Video Klip Assalamu Alayka - Maher Zain:

(Tribunnews.com)

Berita lain terkait Chord Gitar dan Lirik Lagu