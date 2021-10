Sinopsis Valerian and the City of a Thousand Planets Tayang Malam Ini di Trans TV Pukul 18.30 WIB

Film Valerian and the City of a Thousand Planets

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis film Valerian and the City of a Thousand Planets yang akan tayang malam ini di Trans TV pukul 18.30 WIB.

Valerian and the City of a Thousand Planets merupakan film bergenre aksi drama fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Luc Besson.

Berdurasi 137 menit, film ini dibintangi oleh Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, dan Rihanna.

Valerian and the City of a Thousand Planets menceritakan tentang drama percintaan dalam misi besar menyelamatkan galaksi dari kehancuran.

Baca juga: Sinopsis Reprisal, Aksi Frank Grillo dan Bruce Willis Selamatkan Keluarganya dari Perampok Licik

Baca juga: Sinopsis Film A-X-L, Kisah Persahabatan Alex Neustaedter dengan Seekor Anjing Robot

Sinopsis

Mayor Valerian dan Sersan Laureline tergabung dalam tim operasi khusus penyelamatan galaksi dari ancaman kehancuran.

Kehancuran mengancam galaksi karena kekuatan jahat yang terus mencoba mengakhiri sejarah umat manusia.

Valerin dan Laurerline menjalankan sebuah misi di wilayah manusia untuk menjaga ketertiban kota Alpha intergalaksi.

Misi tersebut di bawah komando Arun Filitt.

Permasalahan bermula ketika Valerian memendam perasaan cinta kepada Laureline.