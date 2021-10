Chord Gitar Sahabat Tak akan Pergi - Betrand Peto feat Anneth, Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar lagu berjudul Sahabat Tak akan Pergi oleh Betrand Peto feat Anneth Delliecia dalam artikel berikut ini.

Lagu ini diciptakan oleh Dodi Hardianto dan video klipnya rilis di YouTube MOP Music Channels pada 11 September 2021, lalu.

Kini lagu Sahabat Tak akan Pergi viral di TikTok dengan kutipan lirik: kamu begitu berarti dan istimewa di hati.

Chord Gitar Sahabat Tak akan Pergi - Betrand Peto ft Anneth:

[Intro] : Am F G C

F Dm E

Am Dm

Sahabat coba kita arungi

G C

Lautan luas kita sebrangi

F Dm

Gunung yang tinggi kan kita daki

Bm E F# B

Tak merasa letih

Em Am

Melangkah ku ke ujung samudera

D G

Karena tanpa kamu aku hampa

C Am

Sahabatku di setiap langkah

F#m B

Kau selalu ada

Reff :

E-A Dm

Kamu begitu berarti

G C

Dan istimewa di hati

F Dm

Selamanya rasa ini

Bm E

Sahabat tak akan terganti

A Dm

Dan ingatlah hari ini

G C

Sampai kita tua nanti

F -Em Dm

Sahabat tidak pernah pergi

E Am

Selamanya di dalam hati

[Interlude] : Dm G

C F

Kau sahabatku tak akan terganti

Dm E Am F# B

Haaa.. Aaa.aaa..

Haaa..aaa..aaaa..

Em Am

Melangkah ku ke ujung samudera

D G

Karena tanpa kamu aku hampa

C Am

Sahabatku di setiap langkah

F#m B

Kau selalu ada

Reff :

E-A Dm

Kamu begitu berarti

G C

Dan istimewa di hati

F Dm

Selamanya rasa ini

Bm E

Sahabat tak akan terganti

A Dm

Dan ingatlah hari ini

G C

Sampai kita tua nanti

F Dm

Sahabat tidak pernah pergi

E Am G F Em

Selamanya di dalam hati

Video Klip Sahabat Tak akan Pergi - Betrand Peto ft Anneth:

