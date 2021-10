Sudah Pernah Debut, Anggota VIVIZ Tetap Anggap ITZY 'Senior'

TRIBUNNEWS.COM - Mantan personel GFRIEND, SinB, Umji dan Eunha tengah mempersiapkan re-debut sebagai girl group baru bernama VIVIZ.

Ada banyak yang perlu disiapkan terkait pembentukan grup, dari nama fandom, konsep, hingga cara menyapa.

Ketika merencakan sapaan grup, trio ini menunjukkan bagaimana mereka ingin menjadi grup pendatang baru yang menghormati seniornya.

Dilansir Koreaboo, dalam live streaming VLIVE pertama mereka sebagai grup, VIVIZ diberi tugas oleh agensi bagaimana cara mereka menyapa penggemar nantinya.

SinB menjelaskan agensi menyarankan mereka melakukan sesuatu yang memperlihatkan "VVZ".

VIVIZ sapa penggemar (VLIVE)

Tetapi mereka langsung menyadari ada masalah.

Ketika memasang gestur huruf "Z", sepertinya ITZY sunbae sudah melakukan seperti itu, ujar SinB.

ITZY memang telah menggunakan gestur "Z" dalam salam mereka sejak debut.

Sapaan grup mereka berisi moto mereka, "all in us," dan kemudian menggerakkan kedua tangan untuk membentuk huruf "Z".

ITZY (Koreaboo)

VIVIZ bahkan bercanda jika mereka tetap memakai gesture Z, maka itu akan dianggap plagiat dan mereka bisa tersandung masalah.