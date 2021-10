Chord Gitar dan Lirik Lagu Maaf - Jikustik: Buatmu Menangis, Buatmu Bersedih

TRIBUNNEWS.COM - Jikustik merupakan grup musik asal Yogyakarta.

Jikustik dibentuk pada 26 Februari 1996 dan musik grup ini bergenre pop.

Lagu Maaf menjadi single andalan Jikustik di album pertama mereka Seribu Tahun yang dirilis pada 2000.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Maaf - Jikustik:

[Intro] E A C#m B A

E A

Kau menyisakan tangis

C#m

Pertengkaran semalam

B A

Di antara kita

E A

Kini, ku harus berdiri

C#m

Di tepian hati

B A

Bimbang tuk memilih

C#m G#m

Kau harus tahu

A B

Dalam hatiku bergetar

C#m G#m

Waktu ku tahu

A B

Kau terluka saat aku

[Chorus]

E A

Buatmu menangis Buatmu bersedih

C#m B A

Inginku memelukmu Dan ucapkan maaf

E A

Maafkan aku... Maafkan aku

C#m

Maafkan aku..

E A

Aku, akupun mencoba

C#m

Tuk beri yang terbaik

B A

Untuk kau miliki

E A

Kini, ku harus berdiri

C#m

Di tepian hati

B A

Bimbang tuk memilih

C#m G#m

Kau harus tahu

A B

Dalam hatiku bergetar

C#m G#m

Waktu ku tahu

A B

Kau terluka saat aku

[Chorus]

E A

Buatmu menangis Buatmu bersedih

C#m B A

Inginku memelukmu Dan ucapkan maaf

E A

Maafkan aku... Maafkan aku



C#m B A

Maafkan aku.. woouooo...

[Interlude] G C Em D C

[Overtone]

G C

Maafkan aku... Maafkan aku

Em D C

Maafkan aku..

G C

Buat kau menangis Buatmu bersedih

Em D C

Inginku memelukmu Dan ucapkan maaf

G C

Maafkan aku... Maafkan aku

Em D C

Maafkan aku ...(Buatmu menangis, buatmu bersedih)

Em D C

Maafkan aku ...(Buatmu menangis, buatmu bersedih)

G C G

Maafkan aku..

(Tribunnews.com/Mohay)