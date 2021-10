Prilly Latuconsina Merasa Lelah Umbar Kisah Cinta ke Publik, Bosan Pada Protes Netizen

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Prilly Latuconsina mengaku lelah mengumbar kisah cintanya ke publik.

Prilly Latuconsina tak ingin ada drama yang berhubungan dengan privasinya. Sehingga ia memutuskan untuk kali ini tak terbuka soal asmaranya.

Prilly Latuconsina mengaku lelah hidupnya diatur dan diprotes oleh netizen yang ingin dirinya bersanding dengan pilihan mereka.

"Nggak perlu (go public), buat aku personal life it my privasi. Aku gak mau banyak orang ngeributin masalah privasi aku, capek ah," ucap Prilly Latuconsina saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (20/10/2021).

"Ntar aku posting sama ini protes, sama itu protes. Aku udah merasakan itu dari jaman sinetron aku dijodoh-jodohin. Ya hampir setiap hari muka gue di infotaiment, ntar jalan sama si ini heboh, dikira ganti-ganti cowok," beber Prilly.

Sebagai contoh, ketika ia putus dari mantan sebelumnya banyak drama terjadi diantara para fans mereka.

Prilly merasa disusahkan dengan sikap kanak-kanak netizen yang justru ribut setelah dirinya mantap berpisah dengan sang mantan.

"Jadi sejak kemarin (pacar) saya udah males kasih tau personal life aku gimana, love life aku gimana, kemarin kan sama yang sebelumnya terbuka banget aku repot," ungkap Prilly.

"Ribetnya gini, aku kasih tahu pacaran sama siapa, nanti pas putus aku ribut lagi, aku yang putus yang ribut netizen, jadi biar jadi rahasia kita aja," jelasnya.