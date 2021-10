Fitri Carlina Lebarkan Sayap Karir ke Luar Negeri, Duet Bareng Musisi Muda Korea Big Marvel

Fitri Carlina duet bersama artis musisi muda, dan multitalenta sekaligus Youtuber terkenal dari Korea Selatan, Big Marvel untuk menyanyikan lagu “Only For Tonight” ciptaan Big Marvel, Kim Kiwi, Paper Planet, Drivia.

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Fitri Carlina sukses mengembangkan karirnya hingga ke luar negeri.

Lagu-lagu populer miliknya yang dinyanyikannya mampu memukau publik Amerika pada acara musik “Indopop Movement 9/9 21”, di Times Square, New York, Amerika Serikat, pekan lalu.



Fitri Carlina adalah penyanyi dangdut sekaligus penyanyi Indonesia pertama yang melaunching lagunya di ikon kota New York itu.

Fitri tidak menyangka, publik Amerika begitu terkesan dengan musik dangdut.

Tak salah jika ia mengaku sangat bangga karena bisa membawa nama dangdut di dunia internasional.

Kini, setelah sukses menggoyang Amerika Serikat, penyanyi cantik asal Banyuwangi tersebut hadir kembali mengisi pangsa pasar internasional melalui Korea Selatan.

Fitri Carlina kini punya proyek kolaborasi terbaru.

Fitri Carlina (kolase/istimewa)

Fitri Carlina duet bersama musisi muda, dan multitalenta sekaligus Youtuber terkenal dari Korea Selatan, Big Marvel menyanyikan lagu “Only For Tonight” ciptaan Big Marvel, Kim Kiwi, Paper Planet, Drivia.

Menurut Fitri Carlina duet kali memang membutuhkan kerja keras karena ini adalah new chalange baginya, mulai dari bahasa dan juga culture yang berbeda.

Tapi hal tersebut justru membuat Fitri Carlina sangat sangat bahagia dan bersyukur karena pada dasarnya ia menyukai tantangan baru.

“Kendala tentu ada, baik dari segi bahasa dan juga culture yang memang berbeda, dan ini buatku new challenge. Sebelumnya, aku sudah sering menyanyi dengan lirik bahasa Inggris hanya saja saat off air. Tapi, ini new challenge buatku, karena menyanyi dengan full bahasa Inggris dalam bentuk rekaman. Sehinnga aku benar-benar kerja keras, sampai menghire vokal director untuk menjaga spellingnya. Namun aku happy banget dan bersyukur karena aku memang penyuka tantangan baru, sesuatu yang baru. “Ucap Fitri Carlina, optimis.