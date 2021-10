Chord Gitar Ditinggal Rabi - NDX A.K.A, Kunci dari Am: Dek Opo Kowe Lali Karo Sumpah Janjimu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Ditinggal Rabi dari NDX A.K.A.

Ditinggal Rabi merupakan lagu yang dibawakan oleh NDX A.K.A, featuring PJR.

Lagu berbahasa Jawa ini menceritakan tentang seseorang yang ditinggal menikah orang yang dicintainya.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kelingan Mantan - NDX A.K.A: Dek Kowe Mbiyen Janji Karo Aku

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Apa Kabar Mantan - NDX A.K.A, Kunci Gitar Mudah Dimainkan

Berikut chord gitar Ditinggal Rabi oleh NDX A.K.A, beserta lirik lagunya.

Intro : Am G Am … .

Am G C … .

Dm E Am … .

Am G Am

.... Atiku rasane loro

F

Nyawang kowe

G C

Rabi ro wong liyo

C G Am

…. Nangis getih eluhku

Em F

Remuk ajur rosoku

G Am

Kowe tego ninggal aku

Am G Am

… . Opo iki wis dalane

F

Kudu pisah

G C

Kelangan tresnane

C G Am

… Kudu kuat atiku

Em F

Kudu kuat batinku

G Am

Senajan nyekso tresnoku

Reff:

C G

Dek opo kowe lali

Am Em

Karo sumpah janjimu

F C

Mbiyen bakal ngancani

F G

Urip tekan matiku

C G

Pancene kowe tego

Am Em

Medot tali asmoro

F C

Rabi karo wong liyo

F G C

Mblenjani tresnoku nelongso

Am G Am

... . Atiku rasane loro

F

Nyawang kowe . .

G C

Rabi ro wong liyo

C G Am

… . Nangis getih eluhku

Em F

Remuk ajur rosoku

G Am

Kowe tego ninggal aku

Am G Am

…. Opo iki wis dalane

F

Kudu pisah

G C

Kelangan tresnane

C G Am

…. Kudu kuat atiku

Em F

Kudu kuat batinku

G Am

Senajan nyekso tresnoku

Reff:

C G

Dek opo kowe lali

Am Em

Karo sumpah janjimu

F C

Mbiyen bakal ngancani

F G

Urip tekan matiku

C G

Pancene kowe tego

Am Em

Medot tali asmoro

F C

Rabi karo wong liyo

F G C

Mblenjani tresnoku nelongso

[ slow rap ]

C G

…. Mbiyen tak tandur pari

Am

Tukule suket teki

Em

Wes kadung tak pacari

F

Malah ditinggal rabi

C

Kowe tego nglarani

F

Mblenjani janji suci

G

Neng solo kembange ilang

G

Wong tresno wani kelangan

Reff:

C G

Dek opo kowe lali

Am Em

Karo sumpah janjimu

F C

Mbiyen bakal ngancani

F G

Urip tekan matiku

C G

Pancene kowe tego

Am Em

Medot tali asmoro

F C

Rabi karo wong liyo

F G C

Mblenjani tresnoku nelongso . .

= = ( 2x )

outro: C - C G/B - C

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Terminal Giwangan - NDX AKA: Ngenteni Kabarmu Dek, Kok Leh Nganyelne Ati

Baca juga: Chord Gitar Penantian - Armada, Kunci Mudah Dimainkan: Penantian Ini Teramatlah Panjang

Cari chord gitar lagu lainnya

(Tribunnews.com)