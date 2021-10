Chord Gitar Penantian - Armada, Kunci Mudah Dimainkan: Penantian Ini Teramatlah Panjang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu berjudul Penantian yang dinyanyikan oleh Armada.

Lagu Penantian masuk dalam single album Armada yang bertajuk Pagi Pulang Pagi.

Hingga Minggu (24/10/2021) video klip lagu ini telah ditonton lebih dari 5 juta kali di YouTube Emotion Entertainment.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Penantian - Armada:

[Intro] Am G C

Dm E Am

Am G C

Temukan dia untukku..

Am G C

Pulangkan dia padaku..

Dm C G

Tunjukkan jalan padanya..

Dm C G

Bahwa ku tetap disini..

Am G C

Temukan dia untukku..

Am G C

Pulangkan dia padaku..

Dm C G

Tunjukkan jalan padanya..

Dm C G

Bahwa ku tetap disini..

F C/E Dm

Untuknya..aa.. berharap dia..

E Am A

Kembali pulang.. untukku..

[Chorus]

Dm G C

Penantian.. ini teramatlah panjang..

F Dm

Coba kau rasakan sayang..

E Am

Letihku diujung jalan..

A Dm

Dia menghilang..

G C

Membawa semua kenangan..

F Dm

Terindah yang ku rasakan..

E Am

Saat bersamanya sayang..

[Int] F -C/E Dm E

F -C/E Dm E Am

F -C/E Dm E...

[Chorus]

Dm G C

Penantian.. ini teramatlah panjang..

F m

Coba kau rasakan sayang..

E Am

Letihku diujung jalan..

A Dm

Dia menghilang..

G C

Membawa semua kenangan..

F Dm

Terindah yang ku rasakan..

E Am

Saat bersamanya sayang..

E G D Dm E

Wo..ooo..ooo ooo.. wo.. ooo.. wo..

[Outro] Am E G D

Dm E Am

Hatiku pilu.. sepilu-pilunya..

