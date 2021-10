Vin Diesel Dampingi Putri Paul Walker di Pernikahannya, Begini Reaksi Penggemar Fast & Furious

TRIBUNNEWS.COM - Vin Diesel mengiringi Meadow Walker, putri dari mendiang Paul Walker, di hari pernikahannya, Jumat (22/10/2021).

Dilansir Independent, Vin Diesel adalah ayah baptis Meadow.

Ia lahir dua tahun sebelum Vin Diesel dan ayahnya pertama kali membintangi The Fast and the Furious (2000) bersama-sama.

Meadow menikah dengan aktor Louis Thornton-Allan, dan mengumumkan berita tersebut di Instagram pada Sabtu (23/10/2021).

Ia mengunggah foto saat Diesel berjalan mengiringinya, menggantikan ayahnya.

postingan Instagram Meadow Walker (Instagram @meadowwalker)

Paul, yang memerankan Brian O'Connor dalam franchise tersebut, meninggal dalam kecelakaan mobil di usia 40 tahun, pada tahun 2013.

Penggemar The Fast and the Furious, di mana Diesel memerankan Dominic Toretto, merasa sangat tersentuh oleh berita tersebut.

"Vin Diesel berjalan mengiringi Meadow Walker di pernikahannya menggantikan Paul, itu membuatku gemetar dan menangis sekarang," tulis seorang penggemar.

Netizen lain menambahkan: "Vin Diesel mengiringi putri Paul Walker dan sekarang di sini saya menangis di depan umum."

Seorang penggemar berkomentar bahwa "keluarga" yang sering disebutkan karakter dalam franchise Fast & Furious terasa "sangat nyata".