AFA Academy dan Balinale Hadirkan 6 Film di Hong Kong Gala Presentation 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asian Film Awards Academy (AFA Academy), bekerja sama dengan Bali International Film Festival (Balinale) menyelenggarakan Hong Kong Film Gala Presentation 2021.

AFA Academy menghadirkan 6 film Hong Kong yang mewakili industri perfilman Hong Kong mutakhir.

Acara ini akan berlangsung di Plaza Indonesia XXI, Jakarta, mulai 5-7 November 2021 dan diadakan secara gratis.

"Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong berkomitmen memfasilitasi pengembangan jangka panjang industri perfilman Hong Kong," kata Wilfred WONG, Ketua AFA Academy dan Perkumpulan Festival Film Internasional Hong Kong, Selasa (26/10/2021).

"Misi Hong Kong Film Gala Presentation 2021 adalah untuk memperkuat pertukaran film dan budaya, menyediakan platform internasional untuk mempromosikan hubungan antara bisnis film, dan menyatukan para profesional film dari negara-negara ASEAN. Kami mengusahakan kolaborasi dan kerja sama yang erat di antara kawasan," tambahnya.

Acara Hong Kong Film Gala Presentation 2021 ini merupakan bagian dari program kerja Create Hong Kong (CreateHK) dan Film Development Fund (FDF), serta didukung oleh Kantor Ekonomi dan Perdagangan Hong Kong di Jakarta (HKETO Jakarta).

Sementara itu, Deborah Gabinetti, Pendiri dan Presiden Bali International Film Festival (Balinale) mengatakan, pihaknya sangat antusias untuk berkolaborasi dengan Create Hong Kong dan Asian Film Awards Academy yang menghadirkan film film Hong Kong pilihan kepada publik Indonesia.

Program pemutaran film dibuka dengan film Septet: The Story of Hong Kong. Septet merupakan film omnibus karya tujuh auteur (film-maker) paling dihormati di Hong Kong.

Dan acara AFA Academy program Indonesia ini akan ditutup dengan debut penyutradaraan dari musisi- aktor, CHIU Sin-hang, melalui karya filmnya, One Second Champion. Film ini menduduki puncak box office pada perilisannya di Maret 2020.

Berikut enam film yang akan ditayangkan dalam program Indonesia, di antaranya adalah:

1. Septet: The Story of Hong Kong | Jumat, 5 November – 17:30#

2. Drifting | Sabtu, 6 November – 13:00#

3. Keep Rolling | Sabtu, 6 November – 15.50#

4. Better Days | Sabtu, 6 November – 18:45#

5. The Way We Keep Dancing | Minggu, 7 November – 14.15#

6. One Second Champion | Minggu, 7 November – 16.50#

Keenam film tersebut akan dilengkapi dengan teks bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Selain Indonesia, tiga negara ASEAN lainnya yang menjadi tuan rumah Hong Kong Film Gala Presentation 2021 yakni Malaysia, Singapura, dan Thailand.