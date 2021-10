Chord Gitar dan Lirik Lagu Sandiwara Cinta - Repvblik: Alasannya Seringkali Ku Dengar

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Sandiwara Cinta merupakan lagu yang dibawakan oleh band Repvblik.

Lagu ini masuk ke dalam album kelima dengan nama yang sama yaitu album Sandiwara Cinta dirilis pada tahun 2014.

Musik band Repvblik bergenre Rock alternatif, Pop dan Rock.

Repvblik pertama kali dibentuk pada 24 Maret 2004.

Band ini beranggotakan Ruri (vokal), Hexa (rhythm gitar), Lavy (bass), Tyar (keyboard, backing vocal), Randy (drum), dan Ei (lead gitar).

Berikut chord gitar dan lirik lagu Sandiwara Cinta - Repvblik:

Intro : C..D..G..

Am..D...

G D/F# Em

Aku tahu.. ini semua tak adil..

Am G D

aku tahu.. ini sudah terjadi..

D/F# G D/F# Em

mau bilang apa, aku pun tak sanggup..

Am G D

air mata pun, tak lagi mau menetes..

G D/F# Em

Alasannya.. seringkali ku dengar..

Am G D

alasan yang.. seringkali kau ucap..

D/F# G D/F# Em

kau dengannya, seakan ku tak tahu..

Am G D

sandiwara apa, yang telah kau lakukan

D/F# G

kepadaku..

Reff:

C D G

Jujurlah sayang.. aku tak mengapa

Am D G

biar semua.. jelas telah berbeda

C D Em

jika nanti.. aku yang harus pergi

Am D G

ku terima.. walau sakit hati..

Int. D..

G D/F# Em

Mungkin ini.. jalan yang engkau mau..

Am G D

mungkin ini.. jalan yang kau inginkan..

D/F# G D/F# Em

kau dengannya, seakan ku tak tahu..

C G/B Am

sandiwara apa..

C G/B Am

ceritanya apa..

D

aku tahu..

Reff:

C D G

Jujurlah sayang.. aku tak mengapa

Am D G

biar semua.. jelas telah berbeda

C D Em

jika nanti.. aku yang harus pergi

Am D G

ku terima.. walau sakit hati..

Musik : C..D..G..

Am..D..G..

Reff End:

G D C D G

Jujurlah sayang.. aku tak mengapa

Am D G

biar semua.. jelas telah berbeda

C D Em

jika nanti.. aku yang harus pergi

Am D G

ku terima.. walau sakit hati..

Am D G

ku terima.. walau sakit..hati..

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Teman Hidup - Judika: Aku Tetap Menunggu, Sampai Kau yang Kutunggu

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Maaf - Jikustik: Buatmu Menangis, Buatmu Bersedih

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Jikalau - Naif: Kunci Mudah Dimainkan

(Tribunnews.com)