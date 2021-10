Chord Antara Anyer dan Jakarta, Ciptaan Oddie Agam

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Antara Anyer dan Jakarta, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila Majid.

Lagu Antara Anyer dan Jakarta diciptakan oleh Oddie Agam.

Berkat lagu ini, nama Sheila Majid mulai populer di Indonesia pada pertengahan 1980-an.

Lagu ini menceritakan suasana keindahan alam di Pantai Anyer.

Berikut chord Antara Anyer dan Jakarta dari Sheila Majid

[Intro] F Dm Gm C [Verse 1] Bb F Deru sang ombak bersilir ke pantai G Dm7 Am7 Disambut alunan nyiur melambai F G Rembulan megah di atas mahligai G C Tersenyum melihat kita berdua F Angin membawa lagu cinta G Dm Sejuta bintang bermain mata Bb F Seakan rela dua insan G ( A )Bb C Di dalam ....skenarionya [Chorus] F Dm Antara Anyer dan Jakarta Gm7 C7 Kita jatuh cinta F Dm Gm7 Antara Anyer dan Jakarta C7 Fmaj7 Kisah cinta tiga malam G C7 Kan kuingat selamanya Bb Ab G F Antara Anyer dan Jakarta [Verse 2] F Kini seakan mimpi yang burok Gm7 Dm Ku alami setiap hari Bb F Cinta yang sudah tiada lagi Gm ( A Bb ) C Tinggal memori membawa kembali [Chorus] F Dm Antara Anyer dan Jakarta Gm7 C7 Kita jatuh cinta F Dm Gm7 Antara Anyer dan Jakarta C7 Fmaj7 Kisah cinta tiga malam G C7 Kan kuingat selamanya Bb Ab G F Antara Anyer dan Jakarta [Solo] [Chorus] G Em7 Antara Anyer dan Jakarta Am7 D7 Kita jatuh cinta G Em7 Antara Anyer dan Jakarta G7 Em7 Kisah cinta tiga malam A C7 Kan kuingat selamanya C G Antara Anyer dan Jakarta Em A D G Em A D E



(Tribunnews.com)