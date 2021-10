Chord Gitar Ijinkan Aku Menyayangimu - Iwan Fals, Kunci dari Am Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Ijinkan Aku Menyayangimu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Penyanyi legendaris Iwan Fals merilis lagu berjudul Ijinkan Aku Menyayangimu pada tahun 2005.

Lagu Ijinkan Aku Menyayangimu termuat dalam albumnya yang bertajuk 'Iwan Fals in Love'.

Chord Gitar Lagu Ijinkan Aku Menyayangimu - Iwan Fals

Intro : Am Em F G [2x]

Am

Andai kau ijinkan

Em

walau sekejap memandang

F

Kubuktikan kepadamu

G

aku memiliki rasa….

*)

Am

Cinta yang kupendam

Em

tak sempat aku nyatakan

F

Karena kau telah memilih

G

menutup pintu hatimu….



Am

Ijinkan aku membuktikan

Em

Inilah kesungguhan rasa

F G

Ijinkan aku menyayangimu….

Reff:

C -G Am

Sayangku wouoooooo

F G

Dengarkanlah isi hatiku

C -G Am

Cintaku wuooooooo

F Bb G

Dengarkanlah isi hatiku…

Musik : Am Em F G

*)

Am

Cinta yang kupendam

Em

tak sempat aku nyatakan

F

Karena kau telah memilih

G

menutup pintu hatimu….

#)

Am

Ijinkan aku membuktikan

Em

Inilah kesungguhan rasa

F G

Ijinkan aku menyayangimu….

Reff:

C -G Am

Sayangku wouoooooo

F G

Dengarkanlah isi hatiku

C -G Am

Cintaku wuooooooo

F Bb G

Dengarkanlah isi hatiku….

Musik : C F Am G

F

Bila cinta tak menyatukan kita

Em

Bila kita tak mungkin bersama

Bb

Ijinkan aku tetap

G

menyayangimu woooo



Kembali ke : Reff [2x]

Reff:

C -G Am

Sayangku wouoooooo

F G

Dengarkanlah isi hatiku

C -G Am

Cintaku wuooooooo

F Bb G

Dengarkanlah isi hatiku….

C -G Am

Sayangku wouoooooo

F Bb G

Dengarkanlah isi hatiku….

F C

Aku sayang padamu

F C

Ijinkan aku membuktikan..

