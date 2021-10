Chord Gitar dan Lirik Lagu Rumpang - Nadin Amizah: Mulai dari C, Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Rumpang, yang dinyanyikan oleh Nadin Amizah.

Rumpang dirilis pada 2018 dan termuat di album bertajuk "Rumpang".

Genre dari lagu tersebut adalah alternative/indie.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Rumpang - Nadin Amizah (Instagram @cakecaine)

Chord Gitar dan Lirik Lagu Rumpang - Nadin Amizah

C C C C

G F Em Dm

[Verse 1]

C Dm Em

Pagi tadi aku masih menangis

C Dm C

Ada rasa yang tak kunjung mati

F G Am

Ada seseorang di atasku

F G G

Menahan semua rasa malu

G F Em Dm

C Dm Em

Sempat ku berpikir masih bermimpi

C Dm C

24/7 tanpa henti

F G Am

Matahari dan bulan saksinya

F G G

Ada rasa yang tak mau hilang

[Pre-Chorus]

F G F G C

Aku takut sepi tapi yang lain tak berarti

[Chorus]

C Dm Em

Katanya mimpiku 'kan terwujud

C Dm C

Mereka lupa tentang mimpi buruk

F G F G C

Tentang kata maaf, sayang aku harus pergi

C Dm Em

Sudah kuucap semua pinta

C Dm C

Sebelum ku memejamkan mata

F G F G C

Tapi selalu saja kamu tetap harus pergi

C C C C

G F Em Dm

[Verse 2]

C Dm Em

Sempat ku berpikir masih bermimpi

C Dm C

Bertahun berlanjut tanpa henti

F G Am

Kulitmu yang memudar saksinya

F G G

Tetap rasaku tak pernah hilang

[Pre-Chorus]

F G F G C

Aku takut sepi tapi yang lain tak berarti

[Chorus]

C Dm Em G

Katanya mimpiku 'kan terwujud

C Dm C Em

Mereka lupa tentang mimpi buruk

F G F G C

Tentang kata maaf, sayang aku harus pergi

C Dm Em G

Sudah kuucap semua pinta

C Dm C Em

Sebelum ku memejamkan mata

F G F G

Tapi selalu saja kamu tetap harus pergi

Am Emaj F D7

[Bridge]

Am Emaj

Banyak yang tak ku ahli

F D7

Begitu pula menyambutmu pergi

Am Emaj

Banyak yang tak ku ahli

F D7

Begitu pula menyambutmu pergi

Am Emaj

Banyak yang tak ku ahli

F D C

Begitu pula menyambutmu tak kembali

C Dm Em

C Dm C

[Outro]

C Dm Em C Dm C

Katanya, mimpiku, akan terwujud

C Dm Em G C Dm C

Mereka, berbohong, mimpiku tetap semu

