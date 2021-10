Marshanda Belum Bisa Menjelaskan Sakit Bipolar yang Dialaminya Pada Sang Anak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Artis Marshanda mengakui jika dirinya belum memberitahukan pada sang anak jika dirinya mengalami bipolar.

Ini karena Marshanda masih memandang usia sang buah hati. Saat ini, anaknya yaitu Sienna Ameerah Kasyafani masih berusia 8 tahun.

"Aku belum bisa mengkomunikasikan detail. Karena dia bingung nanti ya, karena dia masih 8 tahun," ungkapnya pada kanal YouTube MAIA ALELDUL TV, dikutip Tribunnews, Rabu (27/10/2021).

Marshanda bermaksud akan menunggu beberapa tahun lagi untuk menjelaskan, sampai anaknya mengerti.

Namun, Marshanda pun cara tertentu untuk mengendalikan bipolar nya bersama Sienna.

Marshanda, Ben Kasyafani, Nesya Nabila, dan Sienna Kasyafani (Kolase Instagram @marshanda99, @benkasyafani)

"Misalnya nih kalau aku kadang-kadang lagi ngerasa over well atau iritated, aku bilang ke dia. Nena, ibu mau quite dulu ya. Kita di mobil, Nena sama ibu, tapi kita gak ngobrol," katanya lagi.

Jadi dia mencontohkan pada sang anak jika orang dalam situasi tidak nyaman bisa untuk diam. Dengan tujuan untuk memanajemen ketidaknyamanan tersebut.

"Jadi bagaimana aku bisa gak jadi rude ke Sienna, marah-marah. Pelampiasan atau gimana, jadi aku contohkan how to control my self, my emotion," pungkasnya.