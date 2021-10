Kru Bajak Laut Topi Jerami. Berikut Spoiler One Piece 1030: Law dan Kid Awakening, Apoo dan Drake Berencana Membuat Aliansi

TRIBUNNEWS.COM - Beberapa hari lagi manga One Piece chapter 1030 bakal rilis.

Seperti biasanya, jelang rilisnya telah beredar spoiler dari chapter yang bakal rilis.

Spoiler One Piece 1030 ini telah dibagikan di Reddit oleh u/gyrozepp2.

Pengunggah mengakatan spoiler singkat One Piece 1030 didapat Arlong Park Forums.

Jinbe dan Luffy. Berikut Spoiler One Piece 997 Bahasa Indonesia: Chopper Membuat Penawar Virus Queen, Minggu Depan Libur

Dalam spoiler One Piece chapter 1030 dikatakan Law dan Kid berhasil menggunakan teknik awekening.

Untuk diketahui, awekening dalam dunia One Piece merupakan tingkatan Buah Iblis mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar.

Sementara itu, Apoo dan Drake sepertinya sedang berdiskusi untuk membuat aliansi.

Untuk lebih lengkapnya, berikut spoiler One Piece 1030.

One Piece 1030 kemungkinan mengusung judul 'Menggemakan Ketidakkekalan Segala Hal'.

Dikatakan, Apoo bersama Number One, Two, Three berhadapan dengan Drake dan mengajaknya membuat aliansi.